Según Foot Mercato, el delantero del RB Leipzig insiste en fichar por el París Saint-Germain.
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¿Goles para Liverpool o Bayern? Yan Diomande, valorado en 100 millones, podría fichar por otro grande
Diomande habría autorizado su fichaje por el PSG, campeón de la Liga de Campeones, este verano. Esto anima al club francés a redoblar esfuerzos para contratar al talento revelación de la Bundesliga. Según Foot Mercato, representantes del PSG y del RB Leipzig ya se han reunido varias veces para negociar el traspaso.
Sin embargo, el PSG no quiere gastar cifras astronómicas y Leipzig, con el contrato de Diomande vigente hasta 2030, parte con ventaja en la negociación. El Leipzig solo consideraría su traspaso, después de apenas un año en el club, por alrededor de 100 millones de euros.
«Tenemos que mirar hacia el verano. Por supuesto, no se le puede dejar marchar después de un año», subrayó el director general del RB, Oliver Mintzlaff, ya en enero en Sky. «Como presidente del consejo de administración, diría: sin duda estará con nosotros la próxima temporada, incluso si hubiera ofertas de más de 80 o 90 millones de euros», añadió.
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Yan Diomande: ¿seguirá en Leipzig o dará ya el siguiente paso en su carrera?
Además, Diomande respondió en mayo a la revista «kicker» que sí seguirá en el Leipzig la próxima temporada. Aseguró que, de momento, no le preocupa el interés de otros clubes: «Estoy en Leipzig y me gusta jugar aquí».
La clasificación a la Liga de Campeones como terceros de la Bundesliga favorece al RB Leipzig: si se hubieran quedado fuera, un cambio de aires resultaría más atractivo para Diomande y, sin los ingresos del torneo, el club necesitaría vender jugadores este verano.
La posible salida de Bradley Barcola, extremo que no tiene la titularidad asegurada, podría abrirle las puertas. De hecho, el Bayern Múnich sigue de cerca al francés.
Si Barcola se marcha, Diomande podría ocupar su lugar, aunque probablemente esperaría su oportunidad detrás del trío ofensivo titular: Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé.
¿El PSG? En realidad, Yan Diomande sueña con el Liverpool FC.
Desde hace meses se especula sobre un supuesto interés del Bayern por Diomande. Sin embargo, el marfileño no encaja del todo en el perfil ofensivo que busca el FCB, pues el campeón alemán prefiere un jugador capaz de actuar por las bandas y de suplente de Harry Kane en el centro del ataque. Anthony Gordon, que al final fichó del Newcastle United al FC Barcelona, encajaba mejor. Diomande, en cambio, es un extremo puro y aún no ha demostrado nivel para ser delantero centro.
En los últimos meses, el Liverpool se ha mostrado más interesado. El propio jugador avivó los rumores en enero con un vídeo de TikTok: «Quiero jugar en el Liverpool. Soy un gran fan. Mi padre sueña con verme en Anfield y yo también».
Para los Reds sería el sucesor ideal de Mohamed Salah, quien dejó Anfield al final de la temporada. En abril, Sky Sport informó de conversaciones entre Liverpool y su agencia. También se ha rumoreado que Real Madrid está interesado en el superregateador del Leipzig, y parece que Chelsea también está llamando a la puerta.
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¿Causará sensación Yan Diomande en el Mundial?
Diomande fichó por el CD Leganés a principios de 2025 procedente de una cantera de Estados Unidos. Tras solo diez partidos con el entonces equipo de Primera —que descendió—, el Leipzig pagó 20 millones de euros por él el verano pasado.
La apuesta funcionó: en semanas Diomande se hizo titular con Ole Werner y se convirtió en clave de la ofensiva de la Bundesliga. Marcó 12 goles y dio 9 asistencias en 33 partidos, y ayudó al Leipzig a volver a la Champions tras un año ausente.
Ahora se prepara con Costa de Marfil para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y es una de las grandes esperanzas africanas. El 13 de junio debutará ante Ecuador y el 20 se medirá a Alemania; su tercer rival será Curazao.
Yan Diomande: sus estadísticas con el RB Leipzig
Juegos
36
Goles
13 asistencias
Asistencias
10