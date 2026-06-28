¿Gol o asistencia?: ¿Qué ha alegrado más a Jude Bellingham, el «galáctico» del Real Madrid que brilló en la victoria de Inglaterra ante Panamá en el Mundial?

Bellingham volvió a destacar con Inglaterra. Mostró la serenidad y calidad que le convierten en el único inglés que cumple las expectativas. Tras una primera parte paciente, el jugador de 22 años rompió el empate con un remate ingenioso a la salida de un córner y luego envió un centro milimétrico que supuso el segundo gol de Inglaterra. A pesar de su éxito individual, Bellingham insistió en que el progreso colectivo del equipo era la prioridad de cara a su viaje a Atlanta para disputar los dieciseisavos de final contra la República Democrática del Congo.

«Primer objetivo cumplido», afirmó Bellingham. «Vinimos aquí para ir paso a paso. Superamos muy bien los partidos de preparación y ahora hemos logrado ese primer objetivo, que era pasar la fase de grupos y quedar primeros. Tenemos que intentar mejorar en cada partido y depende de nosotros hacerlo».