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LEROY SANE GERMANY Getty Images
Jonas Rütten

Traducido por

Gol histórico contra Ecuador: Leroy Sané hace historia en el Mundial de Alemania y rompe su propia maldición

World Cup
Ecuador vs Alemania
Ecuador
Alemania
L. Sane
J. Nagelsmann

En los grandes torneos, la camiseta de Alemania parecía pesarle a Leroy Sané. Pero ante Ecuador hizo historia y rompió su racha sin goles.

En el decimoquinto partido de la selección alemana en un gran torneo, Sane por fin marcó su primer gol, tras quince disparos, y escribió un nuevo capítulo en la historia de Alemania en los Mundiales.

  • Tras un pase de Florian Wirtz y en una acción polémica —la pierna levantada de Aleksandar Pavlović merecía falta—, Sane marcó a los 110 segundos para dar la ventaja a Alemania sobre Ecuador. 

    Según Opta, solo Ernst Lehner, en el Mundial de 1934, marcó antes: en el primer minuto del tercer puesto ante Austria (3-2).

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  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Leroy Sané, un rayo de esperanza ante Ecuador

    Tras dos partidos flojos ante Curazao y Costa de Marfil, Sané fue uno de los pocos destacados en el último duelo de la fase de grupos contra los sudamericanos, en una actuación por lo demás preocupante de Alemania. La Mannschaft desperdició su ventaja inicial y perdió 1-2. 

    Después, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, y varios jugadores ofrecieron versiones contradictorias del encuentro. Nagelsmann rechazó la idea de falta de motivación, ya que el primer puesto del grupo estaba asegurado, pero Deniz Undav y Joshua Kimmich lo negaron.

    «Tenía la sensación de que ellos lo deseaban más que nosotros», afirmó Undav. Kimmich se mostró «rotundamente» de acuerdo: «Eso es lo que más me molesta», dijo el capitán, y añadió que «no nos puede pasar, independientemente de la situación».

  • NagelsmannGetty Images

    Alemania probablemente enfrentará a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial.

    A pesar de todo, la selección alemana jugará el lunes por la noche (hora central europea) los dieciseisavos de final. Según «Football meets Data», hay un 99 % de probabilidades de que su rival sea Paraguay.

    La selección sudamericana quedó tercera en el Grupo D, tras Estados Unidos y Australia, y, con cuatro puntos y una diferencia de goles de 2-4, tiene casi garantizado ser uno de los ocho mejores terceros.

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