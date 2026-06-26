Gol histórico contra Ecuador: Leroy Sané hace historia en el Mundial de Alemania y rompe su propia maldición

Tras dos partidos flojos ante Curazao y Costa de Marfil, Sané fue uno de los pocos destacados en el último duelo de la fase de grupos contra los sudamericanos, en una actuación por lo demás preocupante de Alemania. La Mannschaft desperdició su ventaja inicial y perdió 1-2.

Después, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, y varios jugadores ofrecieron versiones contradictorias del encuentro. Nagelsmann rechazó la idea de falta de motivación, ya que el primer puesto del grupo estaba asegurado, pero Deniz Undav y Joshua Kimmich lo negaron.

«Tenía la sensación de que ellos lo deseaban más que nosotros», afirmó Undav. Kimmich se mostró «rotundamente» de acuerdo: «Eso es lo que más me molesta», dijo el capitán, y añadió que «no nos puede pasar, independientemente de la situación».