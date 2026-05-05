¡Gol de oro tras 20 años de espera! El Arsenal vence al Atlético de Madrid y avanza a la final de la Liga de Campeones

Sin embargo, en la final les aguarda el mayor reto: el 30 de mayo en Budapest, el equipo invicto de Havertz se medirá al Bayern de Múnich o al París Saint-Germain, campeón defensor. Tras el 1-1 de la semana pasada en Madrid, Bukayo Saka (45’) clasificó al equipo londinense por segunda vez para la final. El Atlético, dirigido por Diego Simeone, no alcanzó su tercera final tras las de 2014 y 2016.

Havertz, que había llevado al Chelsea FC a la victoria en la Liga de Campeones en 2021 pero que últimamente había sufrido lesiones, se perdió la ida por una dolencia y, aunque volvió a la convocatoria, no estuvo en condiciones de jugar.

El técnico Mikel Arteta recordó que el Arsenal lleva 20 años buscando esta final: «Está en nuestras manos». En la noche del lunes al martes, aficionados lanzaron fuegos artificiales cerca del hotel del Atlético para impedir que durmieran.