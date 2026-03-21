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Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

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Gol de Giampaolo: la Cremonese gana 2-0 en Parma y es cuarta por la cola

Vive con nosotros EN DIRECTO la 30.ª jornada de la Serie A.

Un reñido duelo por la permanencia. A las 15:00 horas, en el estadio Tardini, en el partido adelantado de la 30.ª jornada de la liga, el Parma de Carlos Cuesta cayó por 0-2 ante la Cremonese del nuevo entrenador, Marco Giampaolo, que acaba de sustituir al destituido Davide Nicola y vive su segunda etapa al frente de los grigiorossi, con goles de Maleh, que llevaba sin marcar desde 2021, y de Vandeputte, que estrena su cuenta goleadora en la Serie A.


Los Ducali se mantienen duodécimos con 34 puntos, a +7 de la zona de descenso; la Cremonese sube a 27, ahora es cuarta porla cola, empatada con el Lecce y a -1 de la Fiorentina. Primera victoria en su debut para el exentrenador del Milan.



Jornada 30 de la Serie A

Parma-Cremonese 0-2

Goleadores: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).




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  • EL MARCADOR:

    Parma-Cremonese 0-2

    Goleadores: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C)


    PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati (desde el 60' Nicolussi Caviglia), Troilo, Valenti; Britschgi, Ondrejka (desde el 73' Elphege), Keita (desde el 73' Estevez), Sorensen (desde el 60' Oristanio), Valeri; Strefezza, Pellegrino. Entrenador: Cuesta


    CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Bianchetti (desde el 89' Folino), Luperto, Pezzella; Zerbin (desde el 46' Barbieri), Grassi, Maleh; Vandeputte (desde el 79' Thorsby); Bonazzoli (min. 67 Payero), Sanabria (min. 67 Vardy). Entrenador: Giampaolo


    Amonestados: Barbieri (C), Ondrejka (P), Payero (C), Troilo (P), Pezzella (C), Valenti (P).

    Expulsados: -

    Asistencia: Vardy (C)

    Árbitro: Fabbri

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  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

    84' - El Parma estuvo a punto de recortar distancias: Nicolussi Caviglia regateó y disparó con la izquierda, pero Luperto desvió milagrosamente a córner.


    68' - ¡DOBLE GOL DEL CREMONESE, VANDEPUTTE! Genial pase de Vardy, recién entrado, que con la izquierda y de primera habilita al belga: disparo con la derecha y 0-2, primer gol en la Serie A para el centrocampista.


    54' - ¡QUÉ GOL DE MALEH, EL CREMONESE SE ADELANTA! La defensa del Parma despeja, el exjugador del Lecce remata de primera y con un disparo fulminante batió a Suzuki.


    29' - Pellegrino a punto de adelantar al Parma: disparo con la derecha que se va ligeramente desviado por el poste de Audero.


    23' - Anulado el gol de Bonazzoli por fuera de juego de Zerbin, que se internó en profundidad y luego dio la asistencia, rebotada por Circati a los pies del delantero de la Cremonese.


    20' - Bonazzoli lo intenta de chilena, el balón sale ligeramente alto, pero era falta.


    7' - Gran parada de Suzuki ante Vandeputte: el portero japonés neutraliza el disparo del centrocampista de la Cremonese con una buena intervención junto al poste derecho.

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