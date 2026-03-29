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Glenn Hoddle, candidato a un sensacional regreso al Tottenham tras el despido de Igor Tudor
Se perfila un regreso emblemático
Según The Daily Mail, Hoddle se ha convertido en un candidato serio para tomar las riendas del Tottenham Hotspur Stadium. A sus 68 años, es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia del club y ya dirigió al equipo entre 2001 y 2003. Sin embargo, fichar a Hoddle supondría una gran apuesta, dado que no ha ocupado ningún cargo directivo oficial desde que dejó el Wolverhampton Wanderers en 2006.
A pesar de su larga ausencia de los banquillos, Hoddle sigue siendo una figura muy querida entre la afición de los Spurs. La directiva del club busca a alguien que comprenda el ADN del club tras el fallido experimento con Tudor. Hoddle ha mostrado su disposición a dar un paso al frente y ayudar a su antiguo equipo en estos momentos de necesidad.
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Despido de Tudor tras 44 días
La búsqueda de un nuevo entrenador se puso en marcha tras el despido de Tudor, tras solo siete partidos en 44 días al frente del equipo. El paso por el banquillo del croata, en calidad de interino, fue un auténtico desastre, ya que solo consiguió un punto en la Premier League en cinco partidos.
La humillante derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest fue la gota que colmó el vaso para la directiva, dejando al club en una situación precaria, a solo un punto de la zona de descenso. El cuerpo técnico de Tudor, incluidos Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci, también ha abandonado el club.
Opciones limitadas para la junta directiva
Aunque Hoddle es la opción más romántica, se han barajado otros nombres para cubrir la vacante. Sean Dyche es el favorito de las casas de apuestas, pero se ha distanciado del puesto, mientras que Roberto De Zerbi se muestra reacio a asumir un nuevo proyecto a mitad de temporada.
También se ha mencionado a figuras del pasado del Tottenham, como Harry Redknapp y Tim Sherwood, como posibles soluciones a corto plazo. El club se muestra reacio por el momento a ofrecer un contrato a largo plazo, ya que espera atraer a un nombre de renombre como Mauricio Pochettino en verano. Por ahora, Bruno Saltor dirigirá los entrenamientos mientras la directiva trabaja entre bastidores para encontrar un sustituto antes del desplazamiento a Sunderland el 12 de abril.
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Una lucha desesperada por la supervivencia
Lo que está en juego no podría ser más importante para el Tottenham, que se enfrenta a la posibilidad muy real de jugar en la Championship la próxima temporada. Tras haber pasado ya por Thomas Frank y Tudor esta temporada, el próximo entrenador deberá tener un impacto inmediato.
El posible regreso de Hoddle sería un regreso nostálgico al pasado, pero la gran pregunta sigue siendo si podrá salvar la brecha de 20 años sin ejercer como entrenador. A falta de solo siete partidos para el final de la temporada de la Premier League, a los Spurs se les acaba el tiempo y los partidos para salvar su permanencia en la máxima categoría.