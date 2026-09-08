Cristiano Giuntoli, director deportivo del Atalanta, durante la rueda de prensa de presentación de Franck Kessie hizo una referencia, a raíz de una pregunta recibida, a algunos futbolistas de su Juventus que han vuelto a estar en primer plano en este inicio de campeonato con actuaciones positivas: "Estoy muy contento por ellos, están demostrando su valor. Pero yo, sinceramente, estoy pensando en el Atalanta: pienso desde la mañana hasta la noche en el Atalanta de ahora y en el que tendrá que ser". La referencia del director deportivo del Inter, del 2023 al 2025 en la Juventus, es a Nico Gonzalez, Koopmeiners y Douglas Luiz, a quienes había fichado cuando estaba en Turín.
Getty Images Sport
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Giuntoli, dardo a la Juventus sobre ‘sus’ Nico González, Koopmeiners y Douglas Luiz: «Muy contento por ellos»
EN EL MERCADO DE FICHAJES DEL ATALANTA EN CLAVE DE LLEGADAS
«Partimos de un vértice, de un organizador italiano como Gaetano, que pensábamos que podía faltar como pieza», informa TuttoAtalanta.com. «Luego pasamos a Kristensen, tras la salida inesperada y querida por él mismo de Djimsiti: lo fichamos del Udinese. Después llegó Elmas, que creemos que puede ser un futbolista muy importante».
En De Roon y Kessie
"Lo que pasó es que de Roon pidió irse, quiso ir a la Roma, y nosotros nos lanzamos a por Franck, que creemos que puede ser una pieza muy importante para el nuevo proyecto".
Sobre Rowe
«Por último fuimos a por Rowe, que consideramos que puede representar la última pieza importante para este tablero del 4-3-3».
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