Giulia Galli firma por el Barcelona. El mensaje de despedida: «Gracias, Roma, has sido mi casa»

Galli está muy unida a la Roma, de la que se despidió con una publicación en Instagram: "Hay despedidas difíciles de convertir en palabras, sobre todo cuando no solo estás dejando un lugar, sino una parte importante de tu vida. Nací y crecí en Roma y fue precisamente aquí donde aprendí lo que significa perseguir un sueño, caer, levantarse, crecer y no dejar nunca de creer en ello. Pasé por toda la cantera, paso a paso, viviendo cada etapa de este camino con esta ciudad en la piel y con la Roma en el corazón".





"He tenido la suerte de vivir momentos que llevaré conmigo para siempre: un Scudetto sub-17, los años en el Primavera con un scudetto ganado, un Scudetto y una Coppa Italia con el primer equipo. Trofeos, sí, pero sobre todo recuerdos, sacrificios, personas, emociones y días que han contribuido a construir la persona y la jugadora que soy hoy".





"Roma me ha visto niña, adolescente y mujer. Me ha visto crecer dentro y fuera del campo. Me ha regalado alegrías inmensas, me ha enseñado mucho y me ha dejado vínculos que el tiempo y la distancia no podrán borrar. Hoy, después de diez años, ha llegado el momento de irme. Y quizá la parte más difícil no es dejar un equipo o una ciudad, sino dejar lo que durante tanto tiempo ha sido simplemente mi casa. Me voy con el corazón lleno de emociones: está la tristeza de una despedida, pero sobre todo la gratitud por todo lo que ha sido. Por cada compañera, cada entrenador, cada persona que he encontrado en el camino, cada partido, cada victoria, cada dificultad y cada aficionado de la Roma".





Para cerrar el largo mensaje, Galli quiso dar las gracias a todas las personas que la han acompañado en este viaje: "Porque algunas historias no terminan de verdad cuando cambian de camino. Se quedan dentro de ti, forman parte de lo que eres y seguirán acompañándote allá donde vayas. Gracias, Roma. Gracias a cada aficionado. Gracias por estos diez años. Gracias por haberme visto crecer y por haberme regalado una parte tan importante de mi vida. Has sido mi casa y, de alguna manera, siempre lo serás".