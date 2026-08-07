Giro sensacional en el mercado de fichajes: el Arsenal «aprieta con fuerza» por una sorprendente estrella del Tottenham para cubrir el vacío en defensa

El jugador, de 28 años, ha sido un fijo desde su llegada procedente del Atalanta en 2022, pero dos temporadas consecutivas de inestabilidad han pasado factura. Tras haber vivido dos luchas seguidas por la permanencia, Romero está preparado para competir por grandes títulos. Aunque el Arsenal puede ofrecer de inmediato fútbol de la Champions League y pelear por el título, la histórica rivalidad entre ambos clubes supone un enorme obstáculo para cualquier posible acuerdo de traspaso entre ambas directivas.
A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, la situación sigue abierta. El interés del Arsenal ciertamente ha complicado la carrera, pero la maniobra financiera del Atleti sugiere que es el destino más probable para el campeón del mundo. Arteta tendrá que actuar rápido si quiere convencer a Romero de cruzar la línea divisoria, o deberá cambiar enseguida hacia otros objetivos para asegurarse de que el Arsenal no se quede corto ante la ausencia del talismánico Saliba.