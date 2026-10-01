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Giro saudí, sueño europeo: Summerville promete conquistar el continente tras impresionar al técnico Xavi
Summerville aspira a la cima europea pese a su traspaso al Al-Hilal
El delantero neerlandés Crysencio Summerville declaró su ambición de consolidarse entre los atacantes de élite de Europa mientras mantiene su buen momento con la selección a las órdenes del seleccionador Xavi Hernandez. El exextremo del West Ham United levantó ampollas al fichar por el club saudí Al-Hilal pese al interés de grandes clubes europeos.
Summerville debutó con la selección absoluta durante la preparación para el Mundial y desde entonces ha entrado en la convocatoria de cada partido.
Provocó el penalti decisivo que dio pie al gol inicial de Mexx Meerdink en la victoria del domingo por 2-1 sobre Serbia en Belgrado.
- DeFodi Images
Xavi elogia la intensidad y la capacidad para decidir partidos del extremo
Xavi dedicó grandes elogios al ritmo de trabajo y a la flexibilidad táctica de Summerville, al destacar la capacidad del atacante para amenazar al espacio o recibir el balón al pie. El técnico neerlandés afirmó que Summerville posee todas las cualidades necesarias para alcanzar la élite del fútbol internacional.
Summerville valoró el estilo de gestión transparente de Xavi y reveló que trabaja estrechamente con el segundo entrenador, Ruud van Nistelrooy.
«Es un muy buen jugador en términos de intensidad, capacidad de trabajo y ayuda al equipo», afirmó Xavi. «Individualmente, tiene las capacidades para marcar la diferencia. Puede ser un jugador de primer nivel por su ambición y su pasión. Tiene todas las capacidades para convertirse en un grandísimo jugador».
El delantero expone un plan a largo plazo con su entrenador personal
Trabajando junto a su entrenador personal Ivandro Monteiro, Summerville confirmó que convertirse en uno de los atacantes de élite de Europa sigue siendo el objetivo central de su plan de carrera. El delantero nacido en Róterdam explicó que la confianza en sí mismo ha impulsado su rápido ascenso a nivel internacional.
Summerville reconoció que los factores económicos influyeron en su traspaso veraniego al Al-Hilal, pero subrayó que sus ambiciones deportivas siguen intactas.
"Tengo grandes ambiciones", afirmó Summerville. "Mi entrenador personal ve cada día lo duro que trabajo. Tenemos un plan, y nuestro plan es que algún día me convertiré en uno de los mejores atacantes de Europa. Simplemente siempre he creído en mí mismo y en mis capacidades".
- ANP
Países Bajos se centra en la prueba de Tesalónica contra Grecia
Summerville y sus compañeros de la selección neerlandesa se preparan para viajar a Salónica para medirse el jueves por la noche al líder del grupo, Grecia, en el estadio Toumba. El extremo aspira a aportar goles y asistencias para ayudar al equipo de Xavi a hacerse con el primer puesto del Grupo 2.
Países Bajos cerrará la ventana internacional contra Serbia en Eindhoven el domingo.
Summerville apunta a otra actuación decisiva como titular en Grecia.
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