El Borussia Dortmund parece haber logrado un avance decisivo con Felix Nmecha. Según informan Sky y Bild, ambas partes habrían acordado una renovación anticipada del contrato del inglés, que expiraba en el verano de 2028.
Giro inesperado en las negociaciones del contrato: el BVB parece haber logrado un avance con el jugador estrella
El nuevo contrato de Nmecha estará vigente hasta 2030. El centrocampista recibirá un salario considerablemente mejorado y se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del BVB, según se ha informado.
Sin embargo, la situación no estaba tan clara en las últimas semanas: últimamente han aparecido cada vez más informes según los cuales numerosos clubes importantes de la Premier League habrían mostrado interés por el jugador de 25 años. Se mencionaban concretamente su antiguo club, el Manchester City, en el que jugó en las categorías inferiores, y el Manchester United.
El diario Bild también había informado de que Nmecha coqueteaba con la idea de dejar el Borussia Dortmund el próximo verano y que la Premier League era su destino deseado.
Felix Nmecha es uno de los jugadores clave del BVB.
Bajo la dirección del entrenador Niko Kovac, Nmecha es esta temporada un fijo en el BVB. En la temporada 2025/26 ya ha disputado 38 partidos en todas las competiciones y ha participado en ocho goles: cinco goles y tres asistencias.
Sus buenas actuaciones con la camiseta del equipo amarillo y negro le han valido últimamente más oportunidades en la selección alemana. El seleccionador Julian Nagelsmann confió en él en los partidos de clasificación para el Mundial de noviembre contra Luxemburgo y Eslovaquia. También es uno de los principales candidatos para el Mundial de este verano.
Nmecha fichó por el Schwarzgelben en 2023 procedente del VfL Wolfsburg por 30 millones de euros.
Felix Nmecha: estadísticas en la temporada 2025/26
Juegos 38 Goles 5 Asistencias 3
