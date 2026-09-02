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¡Giro impactante en el último día de mercado! El Manchester United lanza un sorprendente movimiento por la estrella del Manchester City Rayan Ait-Nouri
El Manchester United lanza una audaz ofensiva en la ciudad rival
En uno de los giros más inesperados del mercado de fichajes de verano, el Manchester United ha realizado una consulta formal por el lateral Ait-Nouri, del Manchester City, según talkSPORT.
El Manchester United está desesperado por reforzar sus opciones defensivas antes de la fecha límite de la medianoche, y Michael Carrick ha identificado al jugador de 25 años como una posible solución a sus problemas en el lateral izquierdo. Aunque los traspasos entre los dos gigantes de Mánchester son históricamente raros, la falta de minutos del defensor argelino ha abierto una ventana de oportunidad que el United parece decidido a explorar.
Por ahora no está claro si las conversaciones van a avanzar esta noche tras un contacto inicial, con fuentes del City restando importancia en estos momentos a la posibilidad de que se alcance algún acuerdo. Según se informa, el campeón de la Premier League se mantiene firme, lo que sugiere que un acuerdo con el equipo de Carrick es prácticamente imposible a estas alturas.
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Carrick busca refuerzos defensivos
La búsqueda de Ait-Nouri por parte del United llega después de un verano frustrante en el que ha estado tratando de encontrar un lateral izquierdo especialista. El club ha valorado varios objetivos de primer nivel en toda Europa, pero hasta ahora no ha logrado cerrar a sus opciones prioritarias. Se le vinculó con fuerza con Lewis Hall, del Newcastle United, pero nunca se produjo un avance en las negociaciones.
A pesar de la carrera de última hora por conseguir fichajes, Carrick se ha mostrado públicamente positivo respecto a la composición de su plantilla, aunque el movimiento repentino por un jugador del City sugiere que todavía se percibe una debilidad que necesita ser solucionada.
Las dificultades de Ait-Nouri en el Etihad
Para Ait-Nouri, un movimiento al lado rojo de Mánchester representaría una oportunidad para relanzar una carrera que se ha estancado desde su traspaso por una gran suma desde Molineux. El lateral fue fichado por el City en una operación de aproximadamente 32 millones de libras el verano pasado, pero su progresión se ha visto frenada por una serie de contratiempos.
Una lesión temprana de tobillo alteró su integración en el primer equipo, y su participación se vio aún más limitada cuando se marchó para representar a Argelia durante su campaña en la Copa África a mitad de temporada.
Bajo el nuevo liderazgo de Maresca, el defensor se ha encontrado aún más abajo en el orden de preferencias. Con jugadores como Josko Gvardiol, Rico Lewis y Nico O’Reilly, todos capaces de jugar en su posición preferida, Ait-Nouri ha permanecido como suplente sin jugar en las victorias iniciales del City en la Premier League contra Bournemouth y Crystal Palace, lo que hace que su futuro parezca cada vez más sombrío.
Últimas horas del mercado de fichajes
Mientras el reloj avanza hacia el cierre del mercado, el Manchester United afronta una carrera contrarreloj para ver si el City suaviza su postura. Los Red Devils también habían contemplado un movimiento por Alejandro Balde, de 22 años y del Barcelona, pero el español optó por quedarse y pelear por su sitio a las órdenes de Hansi Flick. Esto dejó a Ait-Nouri como una alternativa principal en las últimas horas del mercado.
Sin embargo, el City recuerda que el jugador solo disputó 17 partidos de la Premier League la temporada pasada y puede mostrarse reacio a ayudar a un rival directo, incluso si el futbolista no entra actualmente en sus planes como titular.
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