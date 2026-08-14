En un movimiento que ha dejado atónito al mercado de fichajes, el Arsenal ha mantenido conversaciones con el Galatasaray para cerrar un acuerdo por Osimhen, según The Telegraph. El delantero de 27 años, al que desde hace tiempo se le relaciona con un traslado a Inglaterra, se incorporó al conjunto de Estambul de forma permanente el pasado verano por 75 millones de euros (64,8 millones de libras) tras un culebrón muy mediático con el Napoli.

El Arsenal ha puesto su atención en Osimhen después de chocar contra un muro en su intento de fichar a otros objetivos. Aunque el equipo de Arteta había convertido inicialmente a Julian Alvarez en su principal objetivo para el mercado estival, el Atlético de Madrid se ha mantenido firme en su negativa a vender.



