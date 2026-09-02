En uno de los giros más inesperados del mercado de fichajes de verano, el Manchester United ha realizado una consulta formal por el lateral Ait-Nouri, del Manchester City, según talkSPORT.

El United está desesperado por reforzar sus opciones defensivas antes del cierre de medianoche, y Michael Carrick ha identificado al jugador de 25 años como una posible solución a sus problemas en el lateral izquierdo. Aunque los traspasos entre los dos gigantes de Mánchester son históricamente raros, la falta de minutos del defensa argelino ha abierto una ventana de oportunidad que el United parece decidido a explorar.

Actualmente no está claro si las conversaciones avanzarán esta noche tras un contacto inicial, y fuentes del City rebajan por ahora la posibilidad de que se alcance un acuerdo. Según se informa, el campeón de la Premier League se mantiene firme, lo que sugiere que un acuerdo con el equipo de Carrick es prácticamente imposible a estas alturas.