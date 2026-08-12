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Giro en el mercado de fichajes, ya que Chelsea y el Manchester United dan una sorprendente respuesta a la oferta de 45 millones de libras del Arsenal por Myles Lewis-Skelly
Los rivales rechazan una sorprendente invitación para un traspaso
En un giro sorprendente en la Premier League, el Arsenal habría explorado la posibilidad de desprenderse de una de sus jóvenes promesas más brillantes rumbo a rivales directos. Los informes sugieren que intermediarios se pusieron en contacto tanto con el Chelsea como con el United para ofrecer los servicios de Lewis-Skelly por una cantidad cercana a 45 millones de libras.
Sin embargo, pese al alza de la cotización del jugador, los rivales nacionales han tomado caminos distintos. Según The Telegraph, el Chelsea ha rechazado la oportunidad de fichar al versátil jugador de 19 años y, en su lugar, ha optado por centrar sus recursos en Pep Chavarria, del Rayo Vallecano. El informe también añade que el United "rechazó de plano" la oferta.
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Los grandes elogios de Arteta a la joven promesa
La decisión de ofrecer al adolescente a un rival resulta especialmente curiosa, dado el apoyo explícito de Mikel Arteta al desarrollo del joven. Hablando al término de la campaña anterior, el español no tardó en elogiar el carácter del futbolista de 19 años. «He sido duro con él. La temporada pasada hizo una campaña espectacular cuando dio el salto al primer equipo», señaló Arteta. «Tuvo algunos momentos difíciles después de eso, pero se mantuvo muy humilde, muy centrado, muy alineado con lo que queríamos hacer, y sabía que estaba preparado.
»Ha demostrado cada día en los entrenamientos las oportunidades que tenía de jugar. Lo ha hecho y hoy realmente dio un paso al frente, y me pareció que firmó una actuación increíble».
Lewis-Skelly sigue centrado en el norte de Londres
A pesar del ruido en torno a su posible salida, el jugador está decidido a triunfar con el rojo y blanco del Arsenal. Según The Athletic, el jugador indica que actualmente no está buscando una salida y sigue plenamente comprometido con hacerse un hueco en el once inicial a las órdenes de Arteta.
El canterano de Hale End ya ha dejado claras sus altas ambiciones para su carrera, mostrando un nivel de madurez que ha impresionado a entrenadores de toda la liga. Al reflexionar sobre sus objetivos a largo plazo, Lewis-Skelly declaró anteriormente: "Quiero un legado. Quiero ganarlo todo en este deporte. Quiero ganar títulos en los escenarios más grandes mientras sigo siendo una persona que siempre aprende y mantiene los pies en la tierra, lo cual es muy importante".
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El Manchester United y el Chelsea miran hacia otros objetivos
En el caso del Manchester United, la negativa a entrar en una operación de 45 millones de libras responde a una estrategia de fichajes específica bajo Michael Carrick. El United busca un defensor para el perfil izquierdo debido a las dudas sobre el estado físico de Luke Shaw, pero, según se informa, está centrando sus esfuerzos en Lewis Hall, del Newcastle.
La situación del Chelsea es similar, ya que el club londinense sigue remodelando su plantilla bajo su actual dirección deportiva. Aunque la posibilidad de fichar a un joven inglés muy prometedor suele encajar en el perfil del Chelsea, la incorporación de Chavarria sugiere que buscaba un tipo de experiencia diferente para equilibrar sus opciones defensivas.
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