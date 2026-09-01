El Sunderland ha recuperado el control en la intensa batalla por fichar a Fofana antes de que se cierre el mercado de fichajes el martes por la noche. Según RMC Sport, el Sunderland ha vuelto a poner la situación a su favor al ofrecer comisiones más altas a los representantes de Fofana.

El club de Wearside había acordado inicialmente una operación por valor de 30 millones de euros más 5 millones en variables, pero el Crystal Palace lanzó una agresiva contraoferta de última hora de 37 millones de euros para arrebatarle el fichaje, dejando el acuerdo en el aire a pesar de que Fofana ya había completado el reconocimiento médico con el Sunderland.