Giro en el Chelsea: Boehly y Walter, listos para vender sus participaciones a Clearlake Capital

Podría haber llegado el momento de un nuevo giro societario en el Chelsea. Todd Boehly y Mark Walter, entre los principales rostros de la propiedad estadounidense del club londinense, estarían valorando la posibilidad de vender sus participaciones a Clearlake Capital, accionista mayoritario de los Blues. Así lo informa L'Equipe.





Boehly, presidente del club, y Walter, miembro del consejo de administración, poseen aproximadamente el 13% de las participaciones cada uno, el mismo porcentaje que posee el financiero suizo Hansjörg Wyss. Clearlake Capital controla, en cambio, el 62% del Chelsea.





Las relaciones entre Boehly y Clearlake se habrían deteriorado progresivamente. De hecho, el empresario estadounidense ha sido señalado como uno de los principales responsables del decepcionante rendimiento del equipo, pese a las importantes inversiones realizadas en el mercado en los últimos años.