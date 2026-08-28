¡Giro de guion con Rafael Leao! Se va al Galatasaray: cuánto ingresa el Milan

Rafael Leao se va al Galatasaray. La decisión está tomada: el delantero portugués se inclinaba esta mañana por aceptar la propuesta del Aston Villa, dispuesto a garantizarle un salario de 7,5 millones de euros netos por temporada, pero después de comer optó por dar marcha atrás. En un futuro inmediato estará el club de Estambul, que ha llegado a un acuerdo con el jugador, al que se le ha garantizado un salario de 12 millones de euros más bonus hasta 2030, y con el Milan. El AC Milan ingresará 40 millones de euros fijos más 3 en bonus. Además del 20% de una futura reventa.