Rafael Leao se va al Galatasaray. La decisión está tomada: el delantero portugués se inclinaba esta mañana por aceptar la propuesta del Aston Villa, dispuesto a garantizarle un salario de 7,5 millones de euros netos por temporada, pero después de comer optó por dar marcha atrás. En un futuro inmediato estará el club de Estambul, que ha llegado a un acuerdo con el jugador, al que se le ha garantizado un salario de 12 millones de euros más bonus hasta 2030, y con el Milan. El AC Milan ingresará 40 millones de euros fijos más 3 en bonus. Además del 20% de una futura reventa.
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¡Giro de guion con Rafael Leao! Se va al Galatasaray: cuánto ingresa el Milan
AMORIM YA LO HABÍA DESCARTADO
Que la salida de Rafa Leao era algo que se intuía desde hace tiempo, y ayer llegó la confirmación de Ruben Amorim, en la rueda de prensa de la víspera del duelo con el Venezia: «Leao es un jugador muy fuerte y que, si tiene la mentalidad adecuada, puede jugar en cualquier equipo del mundo. A veces, en el fútbol, llega un momento en el que hay que irse a otro sitio».
EL BALANCE CON EL MILAN
Aterrizado en Milán en el verano de 2019 procedente del Lille, Leao ha disputado 291 partidos con el AC Milan, con 80 goles y 65 asistencias. En su palmarés figuran un Scudetto, el de 2022 ganado con Pioli en el banquillo, y la Supercopa de 2025, cuando al mando estaba Conceicao.
Plusvalía de unos 29 millones
El valor contable de Leao a 30 de junio de 2026 era de 11,2 millones, a la espera de la confirmación oficial de las cifras, la plusvalía debería ser de poco menos de 29 millones de euros (28,8 millones).
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