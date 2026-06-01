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Gira de despedida: Lionel Messi sonríe al llegar a la concentración de Argentina para el Mundial, pero ¿se retirará pronto de la selección el mejor jugador de la historia de Sudamérica?
Los campeones aterrizan en Kansas City
Argentina llegó a Misuri tras un vuelo de 11 horas desde Ezeiza, cargado de nostalgia nacional. El equipo viajó en el vuelo 1978 de Aerolíneas Argentinas, un guiño al año en que ganaron el trofeo en casa, a bordo de un Airbus A330 decorado con el 10 de Messi en la cola y tres estrellas doradas que representan sus triunfos.
La selección se alojará en el Origin Hotel, cerca del centro de Kansas City, convertido en una fortaleza azul y blanca. Aunque algunos jugadores europeos aún no se han unido, la mayoría de los 26 convocados por Lionel Scaloni ya están en Estados Unidos. El lunes entrenará por primera vez en el Compass Minerals National Performance Center, sede del Sporting Kansas City de la MLS.
- AFP
Preocupaciones sobre la forma física del capitán
A pesar de la fiesta por su llegada, preocupa el estado físico del capitán. Messi, que cumplirá 39 años durante el torneo, se recupera de fatiga muscular y una leve distensión en el isquiotibial izquierdo. El cuerpo médico de la selección indica que su participación en los primeros partidos dependerá de «su evolución clínica y funcional».
Será su sexto Mundial: debutó en Alemania 2006 y alcanzó la cima en Catar 2022. La prioridad de Argentina es tenerlo listo para liderar la delantera ante Argelia el 16 de junio en el Arrowhead Stadium, en el inicio de la defensa del título.
La súplica desesperada de Scaloni por el mejor de todos los tiempos
Aunque la atención se centra en el trofeo, la posible retirada de Messi planea sobre la concentración. El seleccionador Lionel Scaloni quiere que siga jugando y admite que le cuesta imaginar una selección sin el ‘10’.
Para ilustrar lo que está en juego, comparó la situación con la de otro referente: «Me gusta pensar que va a seguir jugando, porque te entristece, como pasó con Diego [Maradona], no volver a verlo en el campo. Son jugadores que han marcado la historia del fútbol. Pensar que ya no va a jugar no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente», afirmó el seleccionador.
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El camino hasta el pitido inicial
Argentina tiene un intenso calendario de preparación antes de debutar en el Grupo J. Este sábado jugará un amistoso contra Honduras en el Kyle Field de College Station, Texas, y luego viajará a Alabama para enfrentar a Islandia en el Jordan-Hare Stadium. Estos partidos son clave para que Scaloni integre a los 17 campeones de 2022 con los nuevos jugadores.