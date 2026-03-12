Giorgia Rossi: «¿La mano de Ricci? Fue penalti. Quien diga que el brazo estaba cerrado es una tontería»

Mauro Tonolini, miembro de la comisión arbitral, defendió en Open VAR la decisión de Doveri: «Doveri evaluó correctamente la jugada sobre el terreno de juego. Nos ha sorprendido un poco lo que hemos leído en cuanto a las dudas sobre esta situación, nosotros no tenemos ninguna duda. Es un brazo que permanece en su sitio, incluso hay un movimiento de Ricci para «quitarlo». Si el balón no hubiera golpeado el brazo del centrocampista del Milan, habría acabado en su pecho. Este tipo de situaciones es más eficaz evaluarlas en dinámica porque, a cámara lenta, se corre el riesgo de captar micromovimientos que pueden crear dudas que, en nuestra opinión, no deben existir en esta situación». Y añade: «El movimiento es absolutamente natural, congruente, no hay ninguna actitud por parte de Ricci de aumentar su espacio corporal».