«Gio tiene que ser quien lo haga»: Freddy Adu cree que las habilidades únicas de Reyna son fundamentales para que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos triunfe en el Mundial de 2026

Aunque cuenta con jugadores de probada eficacia en Europa, como Christian Pulisic y Weston McKennie, Estados Unidos no puede permitirse depender en exceso de un par de individuos. La responsabilidad de aportar creatividad y peligro de gol debe repartirse entre varios jugadores.

Ahí es donde entra en juego Reyna, uno de los jugadores con mayor talento técnico que ha dado el fútbol estadounidense. Adu, que sabe muy bien lo que es la presión de intentar estar a la altura de las expectativas, ha declarado: «Creo firmemente en que un centrocampista ofensivo debe ser capaz de conectarlo todo. Y por eso siempre he dicho que Gio tiene que ser quien lo haga».

El reto está servido: Reyna —que ahora juega en el Borussia Mönchengladbach— tiene que demostrar que es capaz de convertirse en otra opción capaz de cambiar el rumbo del partido para la selección estadounidense.