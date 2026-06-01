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Gini Wijnaldum cambiará de equipo este verano tras la decisión del Al-Ettifaq de dejarlo marchar
El Al-Ettifaq confirma la rescisión del contrato
El club saudí anunció el lunes el fin del contrato de Wijnaldum, de 35 años, por motivos económicos.
A pesar de su alto perfil como líder del proyecto, ambas partes han decidido separarse de cara a la temporada 2026-27.
Pese a que muchas estrellas europeas han luchado por adaptarse a la liga, el holandés fue un fijo en el once y actuó como enlace entre medio y ataque.
No obstante, en su afán por equilibrar cuentas y liberar fichas de extranjeros, el club decidió prescindir del exjugador del Newcastle.
- x/Ettifaq
Cifras impresionantes en Arabia Saudí
La marcha de Wijnaldum sorprende, pues la temporada pasada fue clave: marcó 16 goles, dio siete asistencias y llevó al equipo al séptimo puesto.
El veterano centrocampista marcó 16 goles y dio siete asistencias en 33 partidos de Liga esta temporada.
¿Se vislumbra el regreso a la Premier League?
Wijnaldum, agente libre, atrae interés en Europa. Su palmarés incluye Premier League y Liga de Campeones. Se rumorea que no quiere retirarse y busca un nuevo reto en un entorno competitivo.
Ya se especula con un regreso a Inglaterra: se dice que el centrocampista quiere volver a la Premier League, donde sigue siendo muy respetado. Su experiencia y la ausencia de traspaso pueden convencer a varios clubes que buscan liderazgo en el centro del campo a ofrecerle un contrato corto.
- AFP
Ambiciones internacionales y legado profesional
A pesar de su éxito en el club, Wijnaldum ha sufrido recientemente un revés en su futuro con la selección. El centrocampista quería seguir jugando con los Países Bajos y disputar el Mundial de 2026, pero el seleccionador, Ronald Koeman, parece apostar por opciones más jóvenes en el centro del campo.