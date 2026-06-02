Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen y otras grandes estrellas que no se clasificaron para el Mundial 2026

Podría ser la despedida de Lionel Messi, mientras Lamine Yamal, Vinicius Jr., Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé buscan eclipsarlo. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo está a punto de igualar a Messi al disputar su sexta Copa del Mundo, un récord, cuando vuelva a capitanear a Portugal; Harry Kane llevará las esperanzas de Inglaterra bajo la batuta de Thomas Tuchel, y Erling Haaland debutará en la máxima cita con la revelación Noruega.
Sin embargo, para otros el camino terminó en la fase de clasificación. Repasamos las estrellas que no brillarán en Norteamérica el próximo verano: