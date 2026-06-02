Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen y otras grandes estrellas que no se clasificaron para el Mundial 2026

Nigeria se quedará fuera de dos Mundiales consecutivos tras perder sorpresivamente en la repesca africana contra la República Democrática del Congo. Las Súper Águilas partían como favoritas tras eliminar a Gabón y avanzar a la repesca intercontinental de marzo, pero la República Democrática del Congo quebró sus sueños en un duelo reñido que se definió en los penaltis.

El partido acabó 1-1 y Nigeria perdió punch tras la salida de Osimhen por lesión en el descanso. Congo mereció el segundo, pero la fortuna llegó en los penaltis, que ganó 4-3.

Es una pena que esta generación dorada nigeriana se quede fuera. La ausencia de Osimhen se notará en el Mundial, pues el ariete del Galatasaray es uno de los mejores delanteros del momento: marcó ocho goles en la fase de clasificación, pero sus compañeros no estuvieron a su altura.

Jugadores como Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey y Wilfred Ndidi no rindieron al nivel esperado. Aunque el resultado podría haber sido distinto de no haber estado Osimhen lesionado en tres partidos, Nigeria se mostró demasiado dependiente del exdelantero del Nápoles. Tendrá 30 años cuando llegue el próximo Mundial, lo que significa que sus mejores años se habrán desperdiciado desde una perspectiva global.