Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traducido por

Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen y otras grandes estrellas que no se clasificaron para el Mundial 2026

Analysis
World Cup
G. Donnarumma
R. Lewandowski
V. Osimhen
K. Kvaratskhelia
B. Mbeumo
D. Szoboszlai
B. Sesko
D. Vlahovic
C. Eriksen
Pierre Emerick Aubameyang
Alexis Sánchez
K. Navas
S. Guirassy
Italy
Nigeria
Cameroon
Denmark
Poland
Hungary
Georgia
Serbia
Slovenia
Gabon
Chile
Costa Rica
Guinea
FEATURES

Falta poco más de una semana para la fase final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y las 48 selecciones ya viajan a Norteamérica con el sueño de la gloria. Todas las favoritas de la fase previa, como España, Brasil, Inglaterra, Francia y la campeona Argentina, están clasificadas.

Podría ser la despedida de Lionel Messi, mientras Lamine Yamal, Vinicius Jr., Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé buscan eclipsarlo. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo está a punto de igualar a Messi al disputar su sexta Copa del Mundo, un récord, cuando vuelva a capitanear a Portugal; Harry Kane llevará las esperanzas de Inglaterra bajo la batuta de Thomas Tuchel, y Erling Haaland debutará en la máxima cita con la revelación Noruega.

Sin embargo, para otros el camino terminó en la fase de clasificación. Repasamos las estrellas que no brillarán en Norteamérica el próximo verano:

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Italia)

    Por tercera Copa del Mundo consecutiva, Italia no se clasificó. Desde su título en 2006, la Azzurri solo venció a Inglaterra en 2014 y ahora volverá a verla por televisión tras perder en penaltis contra Bosnia y Herzegovina en marzo.

    Una generación entera, con Sandro Tonali, Nicolo Barella y Alessandro Bastoni, aún espera brillar en una Copa del Mundo. El actual ganador del Trofeo Yashin y mejor jugador de la Eurocopa 2020 está considerado uno de los mejores porteros de su generación, pero cuando vuelva a tener la oportunidad de jugar un Mundial ya habrá cumplido 30 años.

    Aunque no es responsable de los fracasos de Italia, como referente del equipo deberá mantenerse al máximo nivel durante cuatro años más para que los cuatro veces campeones regresen al Mundial en 2030.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    Robert Lewandowski (Polonia)

    Robert Lewandowski, uno de los mejores goleadores del siglo XXI, no podrá mejorar su récord en la fase final del Mundial —dos goles en siete partidos— tras caer Polonia 3-2 ante Suecia en la repesca de la UEFA. Esa derrota podría marcar el fin de su carrera internacional, pues el jugador, de 37 años, insinuó su retirada justo después del partido.

    Su nivel lleva dos años en declive y podría abandonar Europa este verano tras ser despedido por el Barcelona. Aun así, esperaba despedirse con un último torneo antes del ocaso de su ilustre carrera.

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

    Georgia sorprendió en la Eurocopa 2024 y Khvicha Kvaratskhelia, con sus vertiginosas carreras y constante esfuerzo, fue clave en el avance hasta octavos. Sin embargo, el extremo del París Saint-Germain se perderá la próxima Copa del Mundo.

    Marcó dos goles en la fase de clasificación para el Mundial, incluido uno en la victoria por 3-0 sobre Bulgaria, pero Georgia perdió cuatro de sus cinco partidos restantes y terminó tercera, lejos de España y Turquía, en el Grupo E. La goleada 4-1 en Turquía fue el punto más bajo, y el técnico Willy Sagnol debe reinventar el grupo, que carece de otro futbolista de su nivel.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    Víctor Osimhen (Nigeria)

    Nigeria se quedará fuera de dos Mundiales consecutivos tras perder sorpresivamente en la repesca africana contra la República Democrática del Congo. Las Súper Águilas partían como favoritas tras eliminar a Gabón y avanzar a la repesca intercontinental de marzo, pero la República Democrática del Congo quebró sus sueños en un duelo reñido que se definió en los penaltis.

    El partido acabó 1-1 y Nigeria perdió punch tras la salida de Osimhen por lesión en el descanso. Congo mereció el segundo, pero la fortuna llegó en los penaltis, que ganó 4-3. 

    Es una pena que esta generación dorada nigeriana se quede fuera. La ausencia de Osimhen se notará en el Mundial, pues el ariete del Galatasaray es uno de los mejores delanteros del momento: marcó ocho goles en la fase de clasificación, pero sus compañeros no estuvieron a su altura.

    Jugadores como Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey y Wilfred Ndidi no rindieron al nivel esperado. Aunque el resultado podría haber sido distinto de no haber estado Osimhen lesionado en tres partidos, Nigeria se mostró demasiado dependiente del exdelantero del Nápoles. Tendrá 30 años cuando llegue el próximo Mundial, lo que significa que sus mejores años se habrán desperdiciado desde una perspectiva global.

  • Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Christian Eriksen (Dinamarca)

    Por primera vez desde la Eurocopa 2016, Dinamarca falló en su intento de clasificarse para un gran torneo al perder en los penaltis contra la República Checa en la repesca de la UEFA. En noviembre estuvo a punto de asegurar el billete, pero Escocia le marcó dos goles en los últimos minutos. Cuatro meses después, en Praga, pagó aquel tropiezo en una eliminatoria desgarradora.

    Christian Eriksen se perdió aquel encuentro con Escocia tras su salida del Manchester United. Pero, tras fichar por el Wolfsburgo e impresionar en la Bundesliga, regresó a la selección para la repesca, avivando la ilusión de que el jugador de 34 años disputara un último Mundial. Sin embargo, la derrota complica su futuro y parece cada vez más improbable que los aficionados vuelvan a verle brillar al máximo nivel.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón)

    Pierre-Emerick Aubameyang, uno de los mejores delanteros de su generación, nunca ha jugado un Mundial. Tras el último fracaso de Gabón en la clasificación, parece seguro que el jugador de 36 años se retirará sin alcanzar ese objetivo. Gabón terminó segundo de su grupo, a un punto de Costa de Marfil, y Aubameyang marcó siete goles, incluido un ‘hat-trick’ en la victoria 4-3 en Gambia.

    La antigua estrella del Arsenal y del Borussia Dortmund, ahora de vuelta en el Marsella, lideró la delantera en la semifinal contra Nigeria. Gabón luchó y forzó la prórroga con un gol de Mario Lemina en el 89’, pero Nigeria acabó ganando 4-1 con doblete de Osimhen. 

    La ilusión de debutar en un Mundial sigue viva, aunque sus opciones probablemente disminuyan cuando Aubameyang se retire.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    Bryan Mbeumo (Camerún)

    Bryan Mbeumo nació en el centro de Francia y jugó con Les Bleus en la sub-21, pero en 2022 optó por Camerún, país de su padre. Tres años después, quizá se arrepiente. 

    Camerún falló en la clasificación directa al Mundial 2026 ante la modesta Cabo Verde y, en la repesca de la CAF, perdió 1-0 contra la República Democrática del Congo por un gol de Mbemba en el descuento, con Mbeumo, Onana y Baleba sobre el campo.

    Mbeumo, que solo ha marcado siete goles en 32 partidos con Camerún, falló una ocasión clara en la segunda parte y se hizo viral por salir furioso al túnel tras el pitido final.

    Los Leones Indomables han jugado más Mundiales que cualquier otra selección africana (ocho), pero el actual equipo no se parece a los de antaño. La inestabilidad fuera del campo frena cualquier progreso, y el futuro sigue incierto.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    Dusan Vlahovic (Serbia)

    Serbia no se clasificó para el Mundial por primera vez desde 2014. La eliminación dolió más de lo esperado. El seleccionador, Dragan Stojkovic, renunció tras perder 1-0 en casa ante Albania en octubre. Un mes después, la derrota 2-0 ante Inglaterra en Wembley selló su eliminación.

    Inglaterra ganó el Grupo K con un pleno de victorias, mientras que Albania accedió a la repesca por primera vez. La eliminatoria fue un calvario para Serbia y, en especial, para Dusan Vlahovic, quien solo marcó dos goles y desapareció ante Inglaterra y Albania.

    La estrella de la Juventus aún debe demostrar su valía como delantero de primer nivel y persisten las dudas sobre su futuro en Turín, pues entra en las últimas semanas de su contrato con los bianconeri. Con solo 16 goles en 41 partidos internacionales, tampoco ha hecho mucho por inspirar a Serbia.

  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Dominik Szoboszlai (Hungría)

    El Grupo F fue uno de los más emocionantes de la fase de clasificación europea, ya que los dos primeros puestos se definieron en la última jornada. Portugal goleó 9-1 a Armenia y se quedó con el primer lugar, mientras que Hungría estuvo a punto de asegurar el segundo, pero el irlandés Troy Parrott, con un hat-trick, se lo impidió. 

    El exdelantero del Tottenham marcó en el sexto minuto de descuento para dar a Irlanda el 3-2 en Budapest y desatar la locura en el banquillo visitante, mientras el capitán húngaro, Dominik Szoboszlai, rompía a llorar.

    Algunos aficionados irlandeses lo interpretaron como un golpe del destino: se vio al jugador del Liverpool celebrando el segundo gol de Hungría metiéndose el dedo en la nariz y apuntando a los banquillos, pero pocos habían hecho tanto por llevar a su selección a Norteamérica como Szoboszlai.

    Una plaza en el Mundial habría premiado sus cinco goles en seis partidos, incluido un empate agónico ante Portugal. Su compañero en Liverpool, Milos Kerkez, también brilló, pero Hungría sucumbió a la relajación y seguirá esperando 44 años para alcanzar su décima fase final. 

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexis Sánchez (Chile)

    Alexis Sánchez, de 37 años, brilló en Barcelona, Arsenal e Inter y en el Mundial 2014 con Chile, pero ya no jugará otro.

    Chile quedó fuera del Mundial 2018 y 2022, y esta vez terminó último en las eliminatorias de la CONMEBOL con solo 11 puntos en 18 partidos. Una lesión en la pantorrilla lo marginó de los primeros ocho encuentros, y tras la llegada del DT Nicolás Cordova en septiembre quedó fuera de la convocatoria.

    Jugó en la derrota 1-0 ante Argentina y en la caída 2-0 en Bolivia, pero ya no era el mismo. Aunque no se ha retirado oficialmente, Chile inicia una nueva era sin su histórico talismán.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    Benjamin Sesko (Eslovenia)

    Benjamin Sesko jugó los cuatro primeros partidos de la clasificación mundialista de Eslovenia sin marcar ni asistir, y el equipo apenas sumó tres de los doce puntos en juego. Luego sufrió una lesión de rodilla que lo marginó del encuentro en el que Eslovenia cayó 2-0 ante Kosovo en noviembre, eliminando sus pocas opciones de estar en la próxima Copa.

    Eslovenia no se clasifica desde 2010 y parece difícil que rompa esa sequía pronto. Aparte de él, solo destaca el portero Jan Oblak. Sesko se esfuerza, pero sin más apoyo Eslovenia seguirá estancada.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    Keylor Navas (Costa Rica)

    Keylor Navas salió del retiro internacional en mayo de 2025 con el sueño de jugar su cuarto Mundial. El portero, tres veces campeón de la Liga de Campeones, tiene 39 años y juega en México con los Pumas, pero fue nombrado capitán de Costa Rica para la eliminatoria, aprovechando que los tres mejores equipos de la CONCACAF eran anfitriones y no competían.

    A pesar de que solo encajó seis goles en seis partidos, la escasez de tantos rivales dejó a Costa Rica con una sola victoria, tercera del Grupo C, por detrás de Honduras y del líder, Haití. Así, por segunda vez en el siglo XXI, Los Ticos se quedarán fuera de la fase final.

  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    Serhou Guirassy (Guinea)

    Pocos delanteros han sido tan prolíficos como Serhou Guirassy en Europa en las últimas temporadas. Desde la campaña 2023-24, el ariete del Borussia Dortmund ha marcado 90 goles con su club y terminó como máximo goleador de la Liga de Campeones. Guinea confiaba en que mantuviera esa forma y los clasificara para su primer Mundial.

    Sin embargo, marcó solo un gol y Guinea terminó cuarta de su grupo, por detrás de Argelia, Uganda y Mozambique. Ganó solo cuatro de diez partidos, y Guirassy no aportó nada relevante en el área rival.