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Gigantes sin colmillos: Real Madrid, Al Hilal y Al Ahly presos de una identidad perdida

FEATURES
H. Ammouta
S. Inzaghi
J. Mourinho
Real Madrid
Al Hilal
Al Ahly SC
Primera División
1ª División
Premier League
Marruecos
Italia
Portugal
España
Arabia Saudí
Egipto

Una situación difícil y distinta

Hay clubes a los que no les basta con ganar, sino que se espera de ellos que impongan su personalidad en el partido, y que hagan que el rival viva bajo presión desde el pitido inicial.

El Real Madrid en España, el Al-Hilal en Arabia Saudí y el Al-Ahly en Egipto son tres clubes cuya afición se ha acostumbrado a ver un fútbol ofensivo, una presión constante y un dominio que se traduce en ocasiones y goles.

Pero el panorama actual parece diferente de una manera llamativa, después de que el trío quedara bajo la dirección de entrenadores que se inclinan por la organización antes que por la aventura, y por las transiciones antes que por la posesión ofensiva constante, apoyándose en bloques defensivos medios o bajos en algunas fases de los partidos.

El resultado es que la pregunta ya no tiene que ver con el número de estrellas dentro del campo, sino con la capacidad de cada equipo para mantener su identidad histórica.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El despertar de Inzaghi no oculta los defectos de identidad

    Con Simone Inzaghi, el Al-Hilal se ha vuelto más preocupado por el equilibrio, la organización y las transiciones, una filosofía que el técnico italiano logró aplicar de forma clara durante ciertos periodos de la temporada pasada, pero que no convenció a la afición, que esperaba un equipo más feroz en ataque, especialmente con la enorme cantidad de estrellas en la línea ofensiva.

    Y aunque el Al-Hilal comenzó la temporada actual de forma sólida, logrando 6 victorias en las primeras 7 jornadas, la aplastante goleada por 6-0 sobre el Al-Taawoun no puede considerarse por sí sola una prueba suficiente de que el sistema ofensivo esté completo; el Al-Sukkari se encontraba en puestos de descenso y no había conseguido ninguna victoria hasta ese momento.

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    Por otro lado, el Al-Hilal ya había perdido ante el Neom por 0-2 pese a contar con tres delanteros destacados, en un partido en el que sufrió la falta de eficacia ofensiva.

    El problema, por tanto, no reside en la capacidad del Al-Hilal para marcar goles cuando se desmorona la resistencia del rival, sino en su capacidad para generar soluciones frente a un equipo organizado que cierra los espacios y lo obliga a jugar en zonas reducidas.

    Y es precisamente aquí donde aparece la crisis de identidad que siente la afición: ¿es este el Al-Hilal que solía atacar, o un equipo nuevo que busca primero la seguridad y luego espera el momento de la transición?

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    El Ahly: el gigante que busca sus colmillos

    En El Cairo, la crisis se percibe con mayor claridad con el marroquí Hussein Amotta, que asumió las riendas del Al Ahly al inicio de la presente temporada. Los resultados aún le conceden margen para defender su proyecto, pero el rendimiento ofensivo abre una amplia puerta a los interrogantes, especialmente por la lentitud en la construcción del juego, la escasez de patrones ofensivos claros y la recurrente dependencia de las soluciones individuales.

    El Al Ahly tuvo un buen arranque en la Liga antes de su empate 1-1 ante el Al Mokawloon Al Arab, pero en ese partido sufrió las penetraciones en la defensa del rival, pese a su dominio del balón en la segunda mitad, y todo terminó con un gol de penalti.

    Asimismo, el Al Ahly padeció amplios espacios a la espalda de su defensa y entre sus dos centrales, que el Al Mokawloon aprovechó una y otra vez. Incluso pese a la victoria sobre el Abu Qir Fertilizers en la última jornada, esta también se logró gracias a esfuerzos individuales.

    Y aquí el enfado de la afición se vuelve comprensible desde el punto de vista técnico, porque el problema no es simplemente el empate o el desperdicio de una ocasión, sino la sensación de que la propia manera de jugar no se parece al Al Ahly que la afición quiere ver.

    Un equipo que cuenta con nombres capaces de marcar la diferencia, pero que no construye el ataque de una forma que ofrezca a esos jugadores las mejores condiciones, de modo que la solución individual pasa de ser un arma adicional a un salvavidas recurrente.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El Real Madrid: las estrellas presentes y el ataque ausente

    En cuanto a Madrid, la ecuación es aún más apasionante, porque José Mourinho regresó al Real Madrid en medio de enormes expectativas, pero se encontró ante un equipo que posee nombres sonoros en todas sus líneas, mientras su personalidad sigue todavía a prueba.

    El propio Mourinho aseguró que quiere un equipo capaz de presionar y recuperar el balón en campo rival para después matar al oponente en cuestión de segundos durante la transición, pero también recalcó la necesidad de contar con la capacidad de defender de forma más profunda cuando el partido lo exija.

    El problema se manifestó de forma flagrante ante el Atlético de Madrid, cuando el Real Madrid perdió 1-2 en el derbi, en un partido en el que el equipo sufrió una pérdida de control y de eficacia, mientras el Atlético llevó las riendas del encuentro durante largos periodos.

    Y aunque el Real Madrid dispone de jugadores capaces de marcar la diferencia individualmente, el sistema no les concedió los suficientes espacios ni continuidad ofensiva.

    Y lo más llamativo es que el problema del Real Madrid no se detiene en la construcción ofensiva, sino que se extiende a la propia presión: el equipo no presiona como una unidad cohesionada en la medida requerida, y cuando se repliega a sus zonas no siempre parece capaz de controlar los espacios entre líneas, mientras se vuelve más desconcertado ante un rival que le impone la posesión en lugar de concederle los espacios que quiere para la transición.

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  • Una crisis con tres nombres

    Lo llamativo en las historias del Al-Hilal, el Al-Ahly y el Real Madrid es que los tres clubes no sufren por falta de calidad individual, sino por una pregunta mayor: ¿cómo quieres jugar? La afición no exige únicamente ganar, sino que quiere ver a un equipo que ataque de la manera que corresponde a su historia, que presione, genere ocasiones y obligue al rival a replegarse.

    Inzaghi cuenta con un arsenal ofensivo capaz de marcar la diferencia, Amouta dispone de nombres que le brindan soluciones ofensivas variadas y Mourinho tiene en el Real Madrid a un grupo de los futbolistas más destacados del mundo.

    Y aun así, la fuerza individual no parece suficiente cuando no existe un sistema ofensivo claro capaz de convertirla en una superioridad constante.

    Y es aquí donde la verdadera batalla de los tres entrenadores se vuelve mayor que la simple suma de puntos: Inzaghi está obligado a demostrar que la organización no significa renunciar a la personalidad del Al-Hilal, Amouta afronta la misión de devolver al Al-Ahly la imagen que quiere su afición, mientras que Mourinho necesita encontrar el equilibrio entre su filosofía de presión y transiciones y las exigencias de un equipo como el Real Madrid, que no puede esperar a los espacios todo el tiempo.

    Tres gigantes, tres entrenadores y tres filosofías en busca del equilibrio, pero el problema es que la afición en Madrid, Riad y El Cairo no quiere un equipo que espere el partido, sino un equipo que lo construya.

    Y si continúa la incapacidad ante los rivales que cierran los espacios, la crisis de resultados podría transformarse en una verdadera crisis de identidad, porque lo que más teme la afición no es que su equipo pierda un partido, sino que deje de jugar de la manera con la que lo conoce.