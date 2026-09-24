Hay clubes a los que no les basta con ganar, sino que se espera de ellos que impongan su personalidad en el partido, y que hagan que el rival viva bajo presión desde el pitido inicial.

El Real Madrid en España, el Al-Hilal en Arabia Saudí y el Al-Ahly en Egipto son tres clubes cuya afición se ha acostumbrado a ver un fútbol ofensivo, una presión constante y un dominio que se traduce en ocasiones y goles.

Pero el panorama actual parece diferente de una manera llamativa, después de que el trío quedara bajo la dirección de entrenadores que se inclinan por la organización antes que por la aventura, y por las transiciones antes que por la posesión ofensiva constante, apoyándose en bloques defensivos medios o bajos en algunas fases de los partidos.

El resultado es que la pregunta ya no tiene que ver con el número de estrellas dentro del campo, sino con la capacidad de cada equipo para mantener su identidad histórica.