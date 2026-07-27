Gianni Infantino será interrogado por políticos estadounidenses sobre su relación con Donald Trump, tras ser citado a comparecer ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes

El diputado Jamie Raskin, de mayor rango en la Comisión Judicial de la Cámara, pidió formalmente que Infantino declare por escrito sobre los vínculos de la FIFA con la Administración Trump. La solicitud llega tras polémicas como la decisión de Infantino de otorgar a Donald Trump el recién creado Premio de la Paz de la FIFA.

Según The Athletic, la pesquisa examina el alquiler de la planta 17 de la Trump Tower, que la FIFA asegura pagar al precio de mercado, aunque Raskin indica que suele costar 600 000 dólares al año.

Raskin también pidió los registros de visitantes de las oficinas de la FIFA en Miami y Nueva York, y advirtió que todas las comunicaciones entre el personal de la FIFA y personas vinculadas a la Administración Trump deben ser