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Gianni Infantino se disculpa de forma servil por el plan de liquidación del Mundial, pero sigue como presidente de la FIFA tras las conversaciones de crisis
Infantino supera la reunión de crisis en Marruecos
Tras una reunión de crisis de emergencia de la FIFA en Marruecos, Infantino se ha disculpado oficialmente por los «errores» cometidos durante su fallido intento de privatizar partes del Mundial. Aunque el dirigente suizo se vio obligado a una humillante retirada por el controvertido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), ha logrado sobrevivir a una gran amenaza para su liderazgo después de que altos cargos en la cumbre reafirmaran su pleno apoyo a su presidencia.
La marcha atrás de Infantino llega después de que su plan para vender participaciones del torneo a inversores privados desencadenara una guerra civil dentro del organismo rector global del fútbol. La lucha interna culminó en una rebelión unificada de los pesos pesados europeos, con la UEFA amenazando con un boicot total a las competiciones de la FIFA si la propuesta comercial hubiera sido aprobada.
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Disculpas por los «errores» del Mundial
En un comunicado conjunto publicado el miércoles por la noche, Infantino y el secretario general Mattias Grafstrom admitieron que el proceso fue defectuoso. «Reconocemos que se cometieron errores en el proceso de la propuesta de creación de la FFE», decía la carta. «Desde luego, no era la intención que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro de la FIFA se sintieran excluidos del proceso, y debería haberse gestionado de otra manera.
«Reconocemos que también se cometieron errores después de que la propuesta se filtrara a los medios. Pedimos disculpas sinceras por estos errores y nos comprometemos a que no vuelvan a producirse. Con esto en mente, llevaremos a cabo la revisión necesaria y se presentará un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión programada».
Respaldo interno pese a las durísimas críticas
Aunque Grafstrom describió anteriormente la propuesta como «triste y reprochable» en correos electrónicos privados al personal, el comunicado oficial de la reunión dibujó un panorama de renovada solidaridad. El comunicado continuó: «Para evitar cualquier duda, el secretario general de la FIFA y la junta directiva presentes reafirman su pleno apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como el único dirigente elegido por las 211 federaciones miembro de la FIFA
«En la reunión se debatió y se acordó que los procesos, las comunicaciones y las interacciones entre el presidente de la FIFA, el secretario general de la FIFA y la junta directiva que respaldan la ejecución de esta visión pueden y deben mejorarse siempre de forma continua en términos de su eficacia y eficiencia.
«Confiamos plenamente en que los resultados de la reunión de hoy fortalecerán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos para los grandes acontecimientos y desafíos que tenemos por delante de una manera unida y transparente, mientras seguimos con nuestra misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo.»
Para reforzar su posición durante las conversaciones en Rabat, las informaciones sugieren que el jefe de la FIFA ha recurrido a maniobras políticas relacionadas con futuros torneos. Infantino supuestamente ha ofrecido a Marruecos la final del Mundial de 2030 a cambio de su vital respaldo público.
Las leyendas exigen una dimisión
A pesar de la imagen de unidad en la sede de la FIFA, el mundo del fútbol sigue sin quedar convencido por la disculpa de Infantino. El icono del Real Madrid y de Portugal Luis Figo, que ejerce como asesor de la UEFA, lanzó un duro ataque contra la conducta del presidente. Figo dijo: "Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo necesita tres: Infantino debe irse". Está por ver si el asediado presidente seguirá ese consejo.
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