El momento de la decisión es clave, ya que la elección de la Concacaf está prevista para el primer trimestre del próximo año, justo antes de la votación presidencial de la FIFA del 18 de marzo en Rabat, Marruecos. Al comprometerse con su cargo actual, Montagliani se ha apartado del tablero en un momento en el que los miembros de la UEFA buscaban una figura de consenso para desafiar el statu quo.

Montagliani asumió originalmente el cargo hace diez años con una plataforma de transparencia tras las consecuencias de un enorme escándalo de corrupción que llevó al arresto del expresidente Jeffrey Webb. Desde entonces, se le ha atribuido haber estabilizado una confederación que en su día fue el epicentro de una investigación liderada por el FBI sobre sobornos y crimen organizado.

La decisión de seguir en la Concacaf sugiere una preferencia estratégica por la estabilidad regional frente a la volátil batalla por el puesto más alto de la FIFA. Según una información de The Guardian, Montagliani sigue centrado en servir a los miembros de su región en lugar de buscar un ascenso que muchos creían que estaba perfectamente posicionado para conseguir. Este movimiento deja a Infantino con menos obstáculos de alto perfil mientras se prepara para ampliar su mandato al frente del organismo rector del fútbol mundial, un cargo que ocupa desde 2016.