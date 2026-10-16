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Gianni Infantino recibe apoyo para presidir la FIFA mientras Ahmed Yahya, presidente de la Federación de Fútbol de Mauritania, arremete contra los críticos de la ampliación y la financiación
Infantino mantiene un fuerte respaldo
Yahya ha respaldado públicamente al presidente de la FIFA, Infantino, tras los recientes debates en el Consejo de la FIFA. Yahya confirmó que Infantino pidió disculpas a los miembros del Comité Ejecutivo después de retirar una propuesta polémica, antes de que se reanudaran las conversaciones constructivas.
Yahya subrayó que el Consejo sigue centrado en encontrar soluciones positivas para impulsar el desarrollo del fútbol mundial. Señaló como prueba de los avances un nuevo paquete financiero que ofrece a cada federación miembro 25 millones de dólares durante cuatro años.
Según Yahya, esa cifra es 25 veces superior a la cantidad disponible hace una década. Elogió iniciativas como la ampliación del Mundial a 48 selecciones por generar ingresos cruciales para los países más pequeños.
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Defendiendo la igualdad global
El miembro del Consejo de la FIFA defendió con firmeza la actual estructura financiera y electoral de la organización frente a sus críticos. Insistió en que la igualdad en la financiación y en los derechos de voto sigue siendo un principio sagrado para la gestión del fútbol mundial.
En respuesta a los llamamientos europeos a una reforma institucional, Yahya se mostró favorable a los cambios siempre que se produzcan a todos los niveles. Subrayó que Infantino y el Consejo siguen plenamente abiertos a medidas que refuercen la transparencia y la democracia.
«Tras retirar finalmente esta propuesta, el presidente Gianni Infantino pidió disculpas a los miembros del Comité Ejecutivo», declaró Yahya. «A continuación se produjo un debate responsable, durante el cual el asunto quedó más o menos aparcado. Y creo que, por el bien del fútbol, el Comité Ejecutivo mira hacia delante y busca soluciones, ante todo con una actitud positiva, centrándose en los aspectos buenos que ofrece hoy el fútbol y tratando de avanzar.
«Y hoy había sobre la mesa una propuesta para conceder 25 millones de dólares a todas las asociaciones. Repartidos a lo largo de cuatro años, esa cantidad es 25 veces lo que había disponible hace diez años. Quizá vengan más proyectos, pero lo fundamental para nosotros, y para responder a su pregunta, es que consideramos que Gianni es la persona adecuada para seguir dirigiendo el fútbol».
«He dicho que el presidente Gianni Infantino está haciendo avanzar el fútbol en todo el mundo. Estos recursos económicos, cuya importancia ustedes minimizan, pueden permitir que hoy los jóvenes jueguen al fútbol en campos de césped en lugar de hacerlo en campos pedregosos o cubiertos de grava, y eso es precisamente lo que importa. Es nuestra responsabilidad en el Consejo de la FIFA seguir desarrollando el fútbol, pero, por supuesto, respetando las normas éticas y cumpliendo los estatutos y reglamentos de la FIFA».
Abordando las polémicas recientes
Yahya también confirmó que, durante la sesión del Consejo, se revisaron las recientes polémicas sobre las normas y el Premio de la Paz, así como la polémica por la tarjeta roja de Folarin Balogun. Señaló que se ha encargado a los comités competentes investigar posibles infracciones de las normas.
«Todo esto se ha abordado», admitió. «Todas las cuestiones que habéis planteado se han debatido hoy en el Consejo. Y se han tomado medidas para garantizar que los comités competentes las examinen. Lo primero de todo: ¿se han infringido las normas?
«No todo el mundo es consciente de ello, porque debo recordaros que el órgano que anuló una tarjeta roja es el Comité de Disciplina. Y el Comité de Disciplina basa sus decisiones en la normativa, tal como establece claramente su reglamento de procedimiento.
«Y esto también ocurre en otras federaciones y organismos rectores. No es la primera tarjeta roja que se anula en la historia del fútbol. Pero lo repito una vez más: hemos debatido todo esto y el Consejo se está esforzando por encontrar soluciones a todos estos problemas».
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La atención se centra ahora en las elecciones presidenciales
La atención se centra ahora en el próximo proceso de elección a la presidencia de la FIFA, a medida que se acerca el plazo para los posibles candidatos. Las asociaciones tienen hasta el 18 de noviembre para presentar oficialmente sus candidaturas al cargo.
Infantino parece encaminado a mantener un firme control de la presidencia mientras las federaciones preparan sus respuestas oficiales antes del plazo de noviembre. El Consejo seguirá supervisando las revisiones de los comités internos en los próximos meses.
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