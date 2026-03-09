Gianni Infantino promete que la Copa del Mundo será «una fiesta total» con estadios llenos, a pesar de la creciente preocupación por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán

A pesar de la amenaza muy real de que los conflictos internacionales perturben el gran torneo de 48 equipos, Infantino ha optado por centrarse casi exclusivamente en la dimensión comercial del evento. El presidente de la FIFA ha ignorado por completo los crecientes temores en materia de seguridad y logística expresados por los países participantes. En cambio, ha pintado un panorama de absoluta perfección. «La Copa del Mundo va a ser fantástica, fenomenal. Hay un entusiasmo sin precedentes en Estados Unidos, México y Canadá», afirmó.

«En cuatro semanas, hemos recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas. Es increíble. Tenemos casi siete millones de entradas, pero 500 millones es algo nunca visto en la historia de la FIFA ni de ninguna otra institución.

Setenta y siete de los 104 partidos han tenido más de un millón de solicitudes de entradas, y el resto rondan esa cifra. Estamos reservando algunas entradas para más adelante en el torneo y para los últimos días. Todos los estadios estarán llenos; va a ser una fiesta total.

Cuando la gente decía que el fútbol no gozaba de gran prestigio en Estados Unidos, eso ha cambiado. Va a ser un gran éxito. Será la primera Copa del Mundo con 48 equipos, 104 partidos, 16 ciudades, tres países... Nos enfrentamos a algo enorme. Es más que un torneo, más que una competición deportiva; es un evento social que el mundo se detendrá para ver».