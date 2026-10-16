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Gianni Infantino pide disculpas públicamente mientras la FIFA anuncia un plan de inversión de 6.350 millones de dólares tras el éxito del Mundial
Presentado un enorme paquete de financiación
El presidente de la FIFA, Infantino, pidió disculpas públicamente tras la última reunión del Consejo de la FIFA en la sede del organismo en Zúrich. El máximo dirigente reconoció los errores cometidos en relación con la controvertida propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), que ya ha sido retirada de forma definitiva.
Pese a este revés en materia de gobernanza, la FIFA presentó una iniciativa financiera histórica denominada Programa de Solidaridad del Superávit de la FIFA. Gracias a los excepcionales ingresos comerciales del Mundial de 2026, que contará con 48 selecciones, el plan elevará a más del doble los fondos para el desarrollo durante el periodo 2027-2030.
El paquete total de ayudas alcanzará los 6.350 millones de dólares y se financiará con un superávit estimado para el ciclo de entre 5.200 y 5.600 millones de dólares. Según la nueva propuesta, la asignación para cada federación miembro de la FIFA aumentará hasta los 25 millones de dólares, mientras se mantendrán 1.700 millones de dólares en reservas firmes.
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Infantino aborda el pasado
El principal asunto de la reunión fue la retirada iniciativa FFE, que había suscitado duras críticas de actores clave en los últimos meses. Infantino asumió la responsabilidad por la forma en que se gestionó el proyecto y se comunicó a la comunidad futbolística mundial.
«Como se ha dicho muchas veces desde 2016, el dinero de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenece a las 211 asociaciones miembro de la FIFA. La propuesta de aumentar la inversión destinada a todas las asociaciones miembro de la FIFA, las confederaciones y otros actores hasta los 6.350 millones de dólares estadounidenses busca reforzar nuestro firme compromiso de seguir apoyando el desarrollo del fútbol y el acceso a este deporte en todo el mundo, gracias al extraordinario resultado financiero de la Copa Mundial de la FIFA 2026», afirmó Infantino.
«En los diez años transcurridos desde que asumí la presidencia de la FIFA, hemos pasado de destinar un millón de dólares estadounidenses a cada asociación miembro de la FIFA a destinar 25 millones a cada una, en todo el mundo. Al mismo tiempo, quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho sugerencias durante los últimos meses sobre la distribución de los fondos de la FIFA entre nuestras 211 asociaciones miembro, ya que debemos mirar hacia el futuro con espíritu de unidad y pensando en lo mejor para el fútbol».
La gobernanza, bajo la lupa
El Consejo de la FIFA confirmó que la iniciativa FFE no volverá a aparecer bajo ninguna forma. Abogados designados externamente informaron a sus miembros sobre procedimientos judiciales confidenciales en Estados Unidos. Un nuevo grupo de trabajo, integrado por representantes de las distintas confederaciones, examinará ahora el marco general de gobernanza de la FIFA.
Para garantizar la transparencia, el reparto de los 6.350 millones de dólares de financiación estará directamente vinculado al fútbol femenino, el desarrollo juvenil, los proyectos a largo plazo y las infraestructuras. El plan sigue sujeto a mecanismos de aprobación definitiva para garantizar unas normas estrictas de control y auditoría.
«Mantuvimos conversaciones sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise, en las que todo el mundo tuvo la oportunidad de hacer preguntas y expresar sus opiniones», dijo Infantino.
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Decisiones clave a la vista
La administración de la FIFA trabajará ahora con las comisiones pertinentes para ultimar las normas de elegibilidad, solicitud y desembolso del Programa de Solidaridad del Excedente. El marco completo se presentará al Consejo de la FIFA en su próxima reunión, en diciembre de 2026.
Durante la cumbre de Zúrich también se avanzó en otros asuntos administrativos. La Comisión de Responsabilidad Social del Fútbol evaluará el Premio de la Paz de la FIFA, mientras que la Comisión Jurídica revisará los procedimientos disciplinarios tras la suspensión de la sanción a Folarin Balogun.
Todas las propuestas principales, incluido el plan ampliado de distribución de fondos, se someterán finalmente a la aprobación formal del 77.º Congreso de la FIFA en marzo de 2027.
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