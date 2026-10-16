El presidente de la FIFA, Infantino, pidió disculpas públicamente tras la última reunión del Consejo de la FIFA en la sede del organismo en Zúrich. El máximo dirigente reconoció los errores cometidos en relación con la controvertida propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), que ya ha sido retirada de forma definitiva.

Pese a este revés en materia de gobernanza, la FIFA presentó una iniciativa financiera histórica denominada Programa de Solidaridad del Superávit de la FIFA. Gracias a los excepcionales ingresos comerciales del Mundial de 2026, que contará con 48 selecciones, el plan elevará a más del doble los fondos para el desarrollo durante el periodo 2027-2030.

El paquete total de ayudas alcanzará los 6.350 millones de dólares y se financiará con un superávit estimado para el ciclo de entre 5.200 y 5.600 millones de dólares. Según la nueva propuesta, la asignación para cada federación miembro de la FIFA aumentará hasta los 25 millones de dólares, mientras se mantendrán 1.700 millones de dólares en reservas firmes.