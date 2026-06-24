Gianni Infantino niega que la FIFA se beneficie de las pausas para hidratarse y defiende la polémica norma del Mundial

Infantino rechazó las acusaciones de que las pausas obligatorias de hidratación, en los minutos 22 y 67, buscan ingresos publicitarios. Se informó que espacios televisivos durante los partidos de Estados Unidos se vendían por 750 000 dólares, lo que hizo pensar a los aficionados que las pausas eran una decisión comercial.

En declaraciones a The Guardian, el dirigente reiteró que la FIFA no obtiene ingresos extra por estas pausas: «No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación. Para nosotros, es una cuestión puramente deportiva».