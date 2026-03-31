Gianni Infantino insiste en que Irán SÍ participará en el Mundial de 2026

Infantino ha salido al paso de los rumores sobre la participación de Irán en el Mundial de 2026, afirmando categóricamente que la selección ocupará su lugar en el torneo. En declaraciones realizadas durante el descanso del partido amistoso entre Irán y Costa Rica disputado en Turquía, el presidente de la FIFA desmintió las especulaciones de que la guerra en curso con Estados Unidos e Israel obligaría a cambiar los planes.

«Irán estará en el Mundial», dijo Infantino. «Por eso estamos aquí. Estamos encantados porque es una selección muy, muy fuerte, estoy muy contento. He visto al equipo, he hablado con los jugadores y con el entrenador, así que todo va bien». Su aparición sorpresa en el partido sirvió como muestra pública de apoyo a la selección iraní en medio de un periodo de intensa presión política.



