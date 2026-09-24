AFP
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Gianni Infantino exige una «cultura de respeto» mientras el presidente de la FIFA asiste a la Copa del Golfo Arábigo en Arabia Saudí
La Copa del Golfo Arábigo arranca en Yeda
Infantino ha pedido una cultura de respeto y diálogo abierto tras el inicio de la 27.ª Copa del Golfo Arábigo en Yeda. El torneo regional arrancó el miércoles junto con las celebraciones del Día Nacional de Arabia Saudí.
La anfitriona Arabia Saudí logró una victoria por 1-0 sobre Kuwait en el estadio King Abdullah Sports City en el partido de última hora de la jornada. Antes, Irak y Omán abrieron la competición con un empate 1-1 en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.
Infantino exige una cultura de diálogo abierto
Tras asistir a los partidos inaugurales, Infantino recurrió a las redes sociales para exponer su visión sobre los debates en curso en torno a la gobernanza del fútbol mundial. Subrayó que una carta enviada al Consejo de la FIFA en la que se proponen reformas estructurales requiere una colaboración constructiva entre las 211 federaciones miembro.
«Debe existir una cultura de diálogo, de escucharnos mutuamente y de respetarnos unos a otros», escribió en Instagram. «No se trata de generar titulares positivos, sino de hacer lo correcto por el fútbol. Nunca he estado más decidido ni más comprometido con ello. La FIFA siempre está implicada. Yo siempre estoy implicado y quiero escuchar cómo podemos seguir haciendo crecer el fútbol en beneficio de todos, en todas partes.»
El histórico torneo acoge sus primeros partidos en Yeda
La competición supone un hito importante para los organizadores locales, ya que Yeda acoge la Copa del Golfo Arábigo por primera vez en la historia. Ocho naciones participan en el torneo: Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
Infantino trasladó su agradecimiento a figuras locales clave, entre ellas el presidente de la Federación de Fútbol del Golfo, el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, y a los dirigentes de la Federación Saudí de Fútbol. Añadió que ya han llegado comentarios positivos de todo el mundo sobre las reformas propuestas por la FIFA.
«Estuve encantado de presenciar uno de los partidos inaugurales de la 27ª Copa del Golfo Arábigo, especialmente porque es la primera vez que este gran torneo se celebra en Yeda», admitió Infantino.
«Mi agradecimiento va para la Federación de Fútbol del Golfo, bajo el liderazgo de Su Excelencia el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani; para nuestros anfitriones, la Federación Saudí de Fútbol y el presidente Bader bin Sulaiman Al-Reztiza; para el vicegobernador de la región de La Meca, el príncipe Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud; para el ministro saudí de Deportes, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal; y para el miembro del Consejo de la FIFA, Yasser Al Misehal. También extiendo mis mejores deseos a las ocho selecciones participantes, que sin duda lo darán todo por sus grandes aficionados repartidos por toda la región y más allá».
- Getty Images
El Consejo de la FIFA debatirá los planes de reforma
Los debates cruciales sobre las propuestas de gobernanza continuarán el próximo mes, cuando el Consejo de la FIFA se reúna. Los dirigentes del fútbol se reunirán para revisar los comentarios y las aportaciones recopilados de las federaciones miembro de todos los continentes.
Mientras tanto, la acción en la 27.ª Copa del Golfo Arábigo continuará en Yeda, mientras los ocho equipos participantes buscan el éxito ante unos aficionados entregados.
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