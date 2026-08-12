Con su presidencia en juego, el informe sugiere que Infantino está mirando hacia el torneo de 2030 como un vehículo para recuperar apoyo político. La ambiciosa propuesta de ampliar la Copa del Mundo a 64 equipos fue planteada originalmente por la CONMEBOL, el organismo rector del fútbol sudamericano. Infantino está ahora preparado para volcar todo su peso en ese plan. Al abanderar una enorme ampliación del torneo, espera ofrecer a más países un lucrativo billete al escaparate global, asegurándose estratégicamente el respaldo de una coalición más amplia de naciones para reunir los votos necesarios y salvar su presidencia.

Esta maniobra llega pese a que la competición ya se ampliará de 32 a 48 equipos para la edición de 2026 en Norteamérica. Infantino viajó recientemente a Colombia para asistir a la investidura del presidente Abelardo de la Espriella, donde, según el informe, tuvieron lugar conversaciones sobre el modelo de 64 equipos. Sacar adelante este formato para el Mundial de 2030 añadiría una enorme presión a un evento ya de por sí complejo desde el punto de vista logístico, que actualmente está previsto que se celebre principalmente en España, Portugal y Marruecos, con partidos adicionales repartidos entre Argentina, Uruguay y Paraguay.