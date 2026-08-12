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Gianni Infantino estudia OTRO cambio radical en el Mundial para salvar la presidencia de la FIFA tras el fracaso del plan de venta de derechos
Aumenta la presión sobre el asediado jefe de la FIFA
El presidente de la FIFA, Infantino, afronta un momento decisivo en su liderazgo mientras sopesa la posibilidad de ampliar el Mundial a unos asombrosos 64 equipos, según The Times. Este posible cambio llega en un momento en el que la posición de Infantino está siendo objeto de un intenso escrutinio, tras las consecuencias de un plan fallido para vender los derechos comerciales a inversores privados.
La situación alcanzó un punto crítico cuando la UEFA, la CONCACAF y la AFC emitieron un duro comunicado conjunto en el que acusaban a la administración de una «ruptura de la confianza mediante el engaño».
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Nuevos planes de ampliación para asegurarse los votos
Con su presidencia en juego, el informe sugiere que Infantino está mirando hacia el torneo de 2030 como un vehículo para recuperar apoyo político. La ambiciosa propuesta de ampliar la Copa del Mundo a 64 equipos fue planteada originalmente por la CONMEBOL, el organismo rector del fútbol sudamericano. Infantino está ahora preparado para volcar todo su peso en ese plan. Al abanderar una enorme ampliación del torneo, espera ofrecer a más países un lucrativo billete al escaparate global, asegurándose estratégicamente el respaldo de una coalición más amplia de naciones para reunir los votos necesarios y salvar su presidencia.
Esta maniobra llega pese a que la competición ya se ampliará de 32 a 48 equipos para la edición de 2026 en Norteamérica. Infantino viajó recientemente a Colombia para asistir a la investidura del presidente Abelardo de la Espriella, donde, según el informe, tuvieron lugar conversaciones sobre el modelo de 64 equipos. Sacar adelante este formato para el Mundial de 2030 añadiría una enorme presión a un evento ya de por sí complejo desde el punto de vista logístico, que actualmente está previsto que se celebre principalmente en España, Portugal y Marruecos, con partidos adicionales repartidos entre Argentina, Uruguay y Paraguay.
Trump ofrece apoyo público
Mientras el mundo del fútbol sigue dividido, Infantino ha encontrado un aliado de alto perfil en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de las redes sociales, para defender al dirigente suizo, Trump argumentó que los recientes éxitos financieros del organismo rector son un resultado directo de la gestión de Infantino. Afirmó que la FIFA estaría «cometiendo un terrible error» si decidiera sustituir al actual presidente en este momento crítico.
- AFP
La amenaza de las competiciones escindidas se cierne sobre el fútbol
La tensión dentro de la FIFA ha alcanzado tal nivel que, según se informa, se está debatiendo la opción nuclear de competiciones escindidas. La UEFA ha sido especialmente contundente y anteriormente llegó a amenazar con boicotear por completo las competiciones de la FIFA si no se atienden sus preocupaciones sobre la gobernanza y la transparencia comercial.
Infantino se ha disculpado por la gestión de las propuestas recientes, pero el gesto parece haber llegado demasiado tarde para muchos. Con un mandato actual que se extiende hasta 2027 y con aspiraciones de seguir hasta 2031, el presidente de la FIFA se mantiene firme.
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