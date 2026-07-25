Gianni Infantino elogia la «profesionalidad» de Argentina en el Mundial tras publicarse su carta a la Federación Argentina de Fútbol

Se ha filtrado una carta privada de Infantino al presidente de la AFA, Claudio Tapia. A pesar de los incidentes que empañaron la final en Nueva York —donde los campeones de 2022 no tiraron a puerta y dieron la espalda al equipo de Luis de la Fuente—, el presidente de la FIFA destacó el impacto positivo de Argentina. El texto, revelado por medios argentinos y verificado por elDaily Mail, agradece la aportación del país al ambiente y al éxito del torneo.

Infantino escribió: «Estimado señor presidente: Ayer, 19 de julio de 2026, en el New York New Jersey Stadium, Argentina ganó la plata de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras una emocionante final contra España. Quiero felicitarlos de nuevo por este gran logro para el fútbol argentino. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será recordada como una gran fiesta del fútbol, con partidos emocionantes, nuevos talentos, estrellas de renombre y estadios llenos de aficionados».