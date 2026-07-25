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Gianni Infantino elogia la «profesionalidad» de Argentina en el Mundial tras publicarse su carta a la Federación Argentina de Fútbol
Infantino envía un mensaje de felicitación a Tapia
Se ha filtrado una carta privada de Infantino al presidente de la AFA, Claudio Tapia. A pesar de los incidentes que empañaron la final en Nueva York —donde los campeones de 2022 no tiraron a puerta y dieron la espalda al equipo de Luis de la Fuente—, el presidente de la FIFA destacó el impacto positivo de Argentina. El texto, revelado por medios argentinos y verificado por elDaily Mail, agradece la aportación del país al ambiente y al éxito del torneo.
Infantino escribió: «Estimado señor presidente: Ayer, 19 de julio de 2026, en el New York New Jersey Stadium, Argentina ganó la plata de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras una emocionante final contra España. Quiero felicitarlos de nuevo por este gran logro para el fútbol argentino. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será recordada como una gran fiesta del fútbol, con partidos emocionantes, nuevos talentos, estrellas de renombre y estadios llenos de aficionados».
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Polémica por acusaciones de «profesionalidad»
Lo más llamativo de la carta es el elogio de Infantino a la conducta y ética de trabajo del equipo, que contrasta con los procedimientos disciplinarios en curso. Argentina fue criticada por juego sucio y simulaciones, y perdió ante España en la prórroga tras un altercado que la FIFA investiga, con Leandro Paredes agrediendo a Eric García y Nahuel Molina, Thiago Almada y el segundo entrenador, Roberto Ayala, involucrados. Aun así, el presidente de la FIFA elogió el esfuerzo de los subcampeones.
La carta continuaba así: «La magnífica actuación de la Albiceleste también contribuyó de manera decisiva a que esta edición fuera un evento excepcional que cautivó a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo. Por favor, transmitid mi enhorabuena a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, al cuerpo técnico, al equipo médico y a los aficionados que apoyaron al equipo. Este éxito se basa en el trabajo constante, la profesionalidad, la atención al detalle, la pasión y el amor por este deporte».
Tensiones por el «antifútbol» y las investigaciones disciplinarias
Los elogios al «profesionalismo» contrastan con los incidentes que llevaron a la FIFA a investigar a la selección. En la final, Lionel Messi y sus compañeros fueron acusados de tácticas «antifútbol». En un momento clave, Messi presionó al árbitro Slavko Vincic para que expulsara a Marc Cucurella tras taparse la boca al hablar, repetición de la táctica ya usada contra Jude Bellingham en semifinales.
A lo largo de las eliminatorias, la Albiceleste fue criticada por observadores y rivales por simular faltas y provocar a los árbitros. Además, la celebración con una pancarta política sobre las Islas Malvinas enfureció a las autoridades británicas.
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Un futuro prometedor a pesar de la decepción final
A pesar de las polémicas y la derrota, Infantino cerró su mensaje elogiando las bases para el futuro éxito de Argentina y resaltó su buena relación con Tapia ante las investigaciones de la FIFA: «Todo esto augura un futuro prometedor y allanará el camino para nuevos éxitos del fútbol argentino. Le deseo, querido presidente, todo lo mejor para las próximas competiciones y espero verle pronto. Con toda mi amistad, Gianni Infantino».
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