Gianni Infantino confirma que la FIFA «estudiará» ampliar el Mundial a 64 equipos para la edición de 2030, que se celebrará en Marruecos, Portugal y España

La Copa del Mundo acaba de ampliarse a 48 selecciones para la fase final de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pero Infantino ya piensa en el siguiente paso.

La edición de 2030 mantendría 48 equipos, con Marruecos, Portugal y España como anfitriones principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay acogerían los partidos inaugurales por el centenario. Pero una propuesta de los dirigentes sudamericanos ha llevado a la FIFA a evaluar un formato mayor.

«Sin duda, (un torneo de 64 selecciones) es una cuestión que se examinará y debatirá en los comités pertinentes tras este Mundial», declaró Infantino al medio suizo Bluewin. El presidente de la FIFA insistió en que la competición debe ser accesible para más selecciones que las potencias tradicionales y afirmó que el torneo es «para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica».