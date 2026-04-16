Gianni Infantino asegura que Irán participará en el Mundial pese al conflicto con Estados Unidos e Israel

Durante el foro «Invest in America» de la CNBC, Infantino calmó las dudas sobre la participación de Irán en el torneo. Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, y al ser este uno de los anfitriones junto con México y Canadá, se cuestionó si la selección iraní podría competir con seguridad en suelo estadounidense.

«La selección iraní vendrá sin duda», afirmó Infantino en el foro, según CBS. «Esperamos que para entonces la situación sea pacífica. Irán tiene que venir: representa a su pueblo, se ha clasificado y los jugadores quieren jugar».