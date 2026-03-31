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Gianni Infantino admite que no hay un plan B para Irán, mientras el presidente de la FIFA aborda la amenaza de retirada del Mundial
Un torneo bajo una sombra
El conflicto actual en Irán ha tenido un impacto significativo en los preparativos para el Mundial de 2026, lo que ha suscitado serias dudas sobre si el país participará en el Grupo G. Aunque Irán se clasificó en el campo hace un año, el clima político se ha deteriorado como consecuencia de las acciones militares y la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. La FIFA se encuentra actualmente navegando por un complejo panorama diplomático, ya que el torneo está programado para celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, países que se encuentran en el centro de la agitación geopolítica. A pesar de estas tensiones, Infantino se ha mantenido firme, calificando la participación de Irán como el «Plan A» y descartando cualquier otra opción por el momento.
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La postura firme de la FIFA
Infantino ha insistido en que el fútbol debe servir como fuerza unificadora a pesar de las complejidades del «mundo real», y ha confirmado que ha recibido garantías personales de la Casa Blanca de que se permitirá competir a la delegación iraní.
En una entrevista con N+, el presidente de la FIFA declaró: «Irán representa a su pueblo, tanto a quienes viven en Irán como a quienes viven en el extranjero. Se clasificaron para este Mundial sobre el terreno de juego; fueron un equipo que se clasificó muy pronto. Es un país apasionado por el fútbol. Queremos que jueguen; jugarán en el Mundial, y no hay planes B, C o D; es el plan A. Vivimos en el mundo real y sabemos cuál es la situación, que es muy complicada, pero estamos trabajando y nos aseguraremos de que Irán dispute este Mundial en las mejores condiciones».
Amenazas procedentes de Teherán
En contraste con el optimismo de la FIFA, las declaraciones procedentes de Teherán apuntan a que se avecina un boicot total. El ministro iraní de Deportes y Juventud, Ahmad Donyamali, ha expresado su profunda preocupación por la seguridad de sus jugadores en Estados Unidos, citando la guerra en curso y los recientes ataques como obstáculos insuperables para su participación.
Donyamali declaró a la televisión estatal: «Debido a los actos perversos que han cometido contra Irán —nos han impuesto dos guerras en tan solo ocho o nueve meses y han matado y martirizado a miles de nuestros ciudadanos—, definitivamente no nos es posible participar en el Mundial».
Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, se hizo eco de este sentimiento y admitió que, aunque el objetivo es participar, el trauma de los recientes ataques ha hecho que sea casi imposible esperar con ilusión el torneo. Afirmó: «Lo que es seguro es que, tras este ataque, no se puede esperar que esperemos el Mundial con esperanza».
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Una carrera contra el reloj
A solo 72 días del inicio del torneo, la FIFA se enfrenta a una carrera contrarreloj para formalizar los protocolos de seguridad y los preparativos de viaje de la selección iraní. Actualmente, está previsto que Irán debute contra Nueva Zelanda en Inglewood el 15 de junio.