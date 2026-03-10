Gianluigi Donnarumma se alegra de tener «menos trabajo» como portero del Manchester City, ya que se libra de enfrentarse al «increíble» Kylian Mbappé en el choque contra el Real Madrid

Donnarumma ha admitido que es un gran alivio no tener que enfrentarse a Mbappé, cuyas persistentes lesiones le han dejado fuera del partido de esta semana. En la rueda de prensa previa al partido de octavos de final de la Liga de Campeones, el guardameta italiano, que ganó la competición la temporada pasada, destacó la gran amenaza que supone su antiguo compañero de equipo.

«He tenido la suerte de jugar con él y es uno de los mejores jugadores del mundo, tiene un gran talento. Como portero, no enfrentarse a este tipo de jugadores puede ser una ventaja. Diría que tengo menos trabajo, pero los jugadores que le sustituirán son campeones. Tendremos que prestar la misma atención. Kylian es un gran amigo mío y espero que pueda estar listo para el partido de vuelta, porque se lo merece», declaró Donnarumma.