Gianluigi Donnarumma se alegra de tener «menos trabajo» como portero del Manchester City, ya que se libra de enfrentarse al «increíble» Kylian Mbappé en el choque contra el Real Madrid
El alivio de Donnarumma por la ausencia de Mbappé
Donnarumma ha admitido que es un gran alivio no tener que enfrentarse a Mbappé, cuyas persistentes lesiones le han dejado fuera del partido de esta semana. En la rueda de prensa previa al partido de octavos de final de la Liga de Campeones, el guardameta italiano, que ganó la competición la temporada pasada, destacó la gran amenaza que supone su antiguo compañero de equipo.
«He tenido la suerte de jugar con él y es uno de los mejores jugadores del mundo, tiene un gran talento. Como portero, no enfrentarse a este tipo de jugadores puede ser una ventaja. Diría que tengo menos trabajo, pero los jugadores que le sustituirán son campeones. Tendremos que prestar la misma atención. Kylian es un gran amigo mío y espero que pueda estar listo para el partido de vuelta, porque se lo merece», declaró Donnarumma.
Acomodarse en el Etihad y gestionar las emociones
Desde su fichaje este verano, Donnarumma se ha adaptado rápidamente al Etihad Stadium, y ha agradecido a los líderes del club su cálida bienvenida. «Tengo que dar las gracias a Bernardo, Rubén, Rodri... Todos los líderes de este equipo me han recibido muy bien, con los brazos abiertos. Me han hecho sentir parte del equipo y como en casa, y eso es fundamental para un jugador nuevo. No es fácil cambiar la ciudad en la que vivía y el equipo en el que jugaba», explicó.
En cuanto al ambiente notoriamente hostil que les espera en el Santiago Bernabéu, el portero ha destacado la importancia crucial de controlar las emociones. «Sabemos perfectamente el ambiente que nos vamos a encontrar mañana y es muy importante gestionar la situación», ha afirmado. «Tenemos que ser capaces de controlar las emociones y nos vamos a encontrar con un Real Madrid joven y con ganas de conseguir un buen resultado para la vuelta».
El agravamiento de la crisis de lesiones del Real Madrid
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha confirmado que Jude Bellingham y Mbappé se perderán el partido de ida. Aunque la superestrella francesa ha vuelto a los entrenamientos individuales, su lesión de rodilla sigue siendo motivo de gran preocupación. En declaraciones a los medios de comunicación, Arbeloa ofreció una actualización mesurada: «Bueno, está mejor. Obviamente, tenemos que ir día a día y ver cómo evoluciona. Pero esta semana ha sido positiva. Ha vuelto con buenas sensaciones y esperamos poder contar con él pronto».
El gigante español tampoco podrá contar con el lateral izquierdo Álvaro Carreras, que sufrió recientemente un fuerte golpe en la pantorrilla. Con solo 17 jugadores del primer equipo disponibles actualmente, el entrenador confía en gran medida en Vinicius Junior para liderar la delantera. «Es importante cuando está en el campo; tenemos muchas lesiones», señaló Arbeloa. «Cada vez es más importante; es nuestro pilar ofensivo y lo necesitamos si queremos eliminar al City».
La visión táctica de Guardiola y Arbeloa
El entrenador del City, Pep Guardiola, ha descartado rotundamente cualquier sugerencia de lanzar una jugada táctica inesperada, insistiendo en que ambos clubes se conocen demasiado bien como para dar lugar a sorpresas inesperadas. «No, sinceramente, no habrá sorpresas», insistió Guardiola durante su rueda de prensa. «Creo que nos conocemos, él nos conoce. Por supuesto, hay algunos ajustes que tenemos que hacer por la calidad que tienen, pero no habrá sorpresas».
El técnico catalán considera que su plantilla actual está perfectamente preparada y añade: «Llegamos en mejores condiciones en cuanto a la plantilla. La temporada pasada llegamos muy cansados y con muy pocos jugadores disponibles».
