A pesar de acumular un promedio de goles esperados de 2.25, su más alto en un partido de la Premier League en el que no lograron marcar desde marzo de 2022, el City no pudo romper la defensa de un equipo de Sunderland que reclamó un punto muy trabajado. El resultado vio al equipo de Guardiola caer a cuatro puntos detrás del líder del campeonato, el Arsenal, algo que no agradó mucho al entrenador.

Dijo después del partido: "Es un lugar difícil para venir. La cantidad de ocasiones que fallamos en el área chica, no eran difíciles... No hicimos lo que hablamos en la primera mitad, pero en general fue un buen juego. Fue mejor en la segunda mitad, los chicos lo dieron todo. Están un poco cabizbajos, pero tenemos que levantar la cabeza porque en tres días tenemos un partido difícil contra el Chelsea. Creamos bastantes ocasiones y jugamos bien en la segunda mitad. El compromiso y el deseo en la primera mitad fue diferente. Creamos lo suficiente - las dos ocasiones de Savinho en la segunda mitad, Jeremy [Doku], Josko [Gvardiol], Phil [Foden] y Erling [Haaland]. Tuvimos mucho pero, desafortunadamente, no pudimos hacerlo."