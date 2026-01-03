Getty Images Sport
Gianluigi Donnarumma fue brutalmente troleado por un jugador del Sunderland después de que el furioso portero del Manchester City 'corriera el largo del campo' para provocar una pelea post-partido mientras Pep Guardiola hacía de pacificador
Man City pierde terreno en la carrera por el título
A pesar de acumular un promedio de goles esperados de 2.25, su más alto en un partido de la Premier League en el que no lograron marcar desde marzo de 2022, el City no pudo romper la defensa de un equipo de Sunderland que reclamó un punto muy trabajado. El resultado vio al equipo de Guardiola caer a cuatro puntos detrás del líder del campeonato, el Arsenal, algo que no agradó mucho al entrenador.
Dijo después del partido: "Es un lugar difícil para venir. La cantidad de ocasiones que fallamos en el área chica, no eran difíciles... No hicimos lo que hablamos en la primera mitad, pero en general fue un buen juego. Fue mejor en la segunda mitad, los chicos lo dieron todo. Están un poco cabizbajos, pero tenemos que levantar la cabeza porque en tres días tenemos un partido difícil contra el Chelsea. Creamos bastantes ocasiones y jugamos bien en la segunda mitad. El compromiso y el deseo en la primera mitad fue diferente. Creamos lo suficiente - las dos ocasiones de Savinho en la segunda mitad, Jeremy [Doku], Josko [Gvardiol], Phil [Foden] y Erling [Haaland]. Tuvimos mucho pero, desafortunadamente, no pudimos hacerlo."
Sunderland y Man City se enfrentan en una pelea
El City estaba, naturalmente, frustrado por no poder llevarse los tres puntos el Día de Año Nuevo y era evidente que sus frustraciones les superaron cuando el internacional italiano Donnarumma se encaró con el suplente no utilizado O'Nien al final del partido, después de haberse irritado por algunas pérdidas de tiempo en la banda. El exjugador del Paris Saint-Germain perdió la calma, en un momento en que el entrenador Guardiola intentó calmar la situación, mientras los fanáticos del Sunderland se burlaban del gran italiano.
Y ahora, el héroe de los Mackems se ha vuelto viral por sus comentarios ingeniosos dirigidos a Donnarumma en Instagram. Escribió el viernes: "Qué amable por parte de su hombre grande correr todo el campo para desearme un feliz año nuevo. Gran tipo @donnarumma."
Sunderland mantiene un fuerte récord en casa
Pocos esperaban que el Sunderland se mantuviera esta temporada después de que los tres equipos ascendidos hayan sido relegados durante dos campañas consecutivas. Pero Regis Le Bris ha logrado que el equipo del noreste vuele alto en la Premier League, y gran parte de eso se debe a su excelente forma en casa. Los Black Cats, que ocupan el séptimo lugar, están invictos en su propio estadio en lo que va de temporada, ganando cinco y empatando cinco de sus encuentros. Eso ha incluido empates con Arsenal, City, Aston Villa, y más, algo de lo que Le Bris está orgulloso.
Dijo: "Fue un buen partido contra un oponente realmente fuerte que es uno de los mejores en Europa. Era importante defender adecuadamente. Demostramos que podemos defender alto y cuando ellos vinieron un poco más arriba con su calidad tuvimos que manejar el balón en el último tercio. Crearon muchas oportunidades pero el carácter fue bueno. Incluso cuando estábamos al límite teníamos un pie, una cabeza, algo para proteger el balón. Era importante escapar de su contra presión. Hace unas semanas fueron excelentes en el Etihad y fue imposible escapar de su contra presión. Lo hicimos bien con eso. Estamos creciendo y aprendiendo de diferentes experiencias. Es una cuestión de experiencia ya que los estándares en nuestro equipo son altos. Quieren mejorar. Si te quedas en el mismo nivel, la liga va tan rápido que estarás acabado. Aún son ambiciosos. Ellos [la afición local] son realmente importantes, especialmente en momentos defensivos. Nos empujan, es importante para nuestro juego."
¿Qué sigue para Sunderland y Man City?
El City, que está en segundo lugar, esperará recuperarse de este resultado decepcionante cuando reciba al Chelsea en el Etihad el domingo, mientras que el Sunderland viajará a Tottenham el mismo día. Si los resultados les favorecen, los Black Cats podrían subir al quinto lugar en la tabla, mientras que el City puede reducir la diferencia con el Arsenal a un punto si ganan y los Gunners pierden.
