Gianluigi Donnarumma está siendo objetivo de los rivales del Manchester City; necesita dejar de quejarse y adaptarse a la realidad de la Premier League

La derrota del City en Newcastle el sábado mostró a Donnarumma en su mejor y peor momento. Ganó una intrigante batalla con el delantero de los Magpies, Nick Woltemade, convirtiéndose en el primer portero de la liga en detener un disparo del imponente alemán, quien había marcado con sus seis disparos previos a puerta.
Donnarumma hizo tres grandes paradas para mantener una primera mitad muy entretenida sin goles, y si Phil Foden y Erling Haaland hubieran aprovechado sus oportunidades en el otro extremo, probablemente se habría elogiado al italiano. Pero los porteros inevitablemente son juzgados por sus errores, y Donnarumma fue sorprendido en el momento crucial cuando Newcastle ganó un córner en la segunda mitad.