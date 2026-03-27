Gianluigi Buffon aconseja a Manuel Neuer sobre su próximo paso, ya que la leyenda italiana insiste en que la estrella del Bayern de Múnich aún tiene «cinco años más» por delante

Buffon subrayó que la decisión de retirarse es algo profundamente personal, e instó a Neuer a ignorar las presiones externas. Al reflexionar sobre su propia y legendaria carrera en el Parma, la Juventus y el París Saint-Germain, la leyenda italiana destacó que la motivación interna es el único factor que realmente importa cuando el cuerpo empieza a envejecer, y puso como ejemplo su fichaje por el club de la capital francesa a una edad similar.

«¡Acababa de fichar por el París Saint-Germain! Así que puede seguir otros cinco años [risas]. No, por favor, que no lo haga. Debería retirarse cuando sienta que es el momento adecuado. Yo estaba un poco loco por aquel entonces; pensaba que si me iba a París, volvería a ganar el Guante de Oro al mejor portero», declaró Buffon a la revista del FC Bayern, 51.

«Le deseo lo mejor desde lo más profundo de mi corazón y le felicito por su carrera al más alto nivel. Y me gustaría decirle que no se precipite a la hora de tomar una decisión, sino que se tome su tiempo y escuche su voz interior. A diferencia del resto de nosotros, los porteros, él no tiene que tomar una decisión en una fracción de segundo, sino la decisión correcta».