La UEFA inició una investigación sobre el incidente al día siguiente y, según ESPN, Prestianni ya ha declarado ante la comisión investigadora que utilizó lenguaje homófobo hacia Vinicius, pero no insultos racistas. Según se informa, el extremo del Benfica, de 20 años, ha declarado que llamó a Vinicius «maricón», en lugar de «mono». Han aparecido más imágenes de momentos anteriores al altercado en las que parece que Prestianni llama abiertamente a Vinicius con un insulto homófobo sin taparse la boca.

El conflicto surgió porque los jugadores del equipo portugués se enfadaron por la celebración excesiva del internacional brasileño tras marcar el primer gol del Real Madrid al comienzo de la segunda parte en el Estadio da Luz. Vinicius se enfrentó a varios rivales antes de que se produjera el incidente en cuestión en la línea de medio campo, justo antes de la reanudación. El entrenador del Benfica, José Mourinho, criticó posteriormente al jugador del Madrid por provocar a sus jugadores.