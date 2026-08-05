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Gianfranco Zola regresa a la estructura de Italia en medio de una reestructuración completa de la dirección de la selección italiana
Un regreso legendario a Coverciano
La FIGC ha anunciado oficialmente el nombramiento de Zola como nuevo coordinador de cantera de la selección nacional. El exicono del Chelsea y del Parma está llamado a convertirse en la pieza final del puzle dentro de una importante reestructuración administrativa y técnica diseñada para revitalizar el fútbol italiano desde la base. Este movimiento supone el reencuentro de Zola con algunas de las figuras más respetadas del fútbol italiano, creando un formidable grupo de liderazgo en el corazón del nuevo proyecto deportivo de la FIGC.
El presidente de la FIGC, Giovanni Malago, confirmó el nombramiento esta semana, culminando así una visión que esbozó por primera vez durante la reciente presentación de Roberto Mancini como seleccionador y de Claudio Ranieri como director técnico. La incorporación de Zola se considera un movimiento estratégico para cerrar la brecha entre las categorías inferiores y la selección absoluta, garantizando una filosofía unificada en todos los niveles de la estructura de Italia.
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Malago confirma la visión
En declaraciones a la agencia de noticias ANSA, Malago expresó su enorme satisfacción por asegurarse los servicios de Zola para el proyecto nacional. El jefe de la FIGC subrayó que la decisión fue un esfuerzo conjunto en el que participaron la cúpula de la federación y las ligas nacionales. «Ranieri y yo queríamos firmemente a Zola, consensuando la elección con el presidente de la Lega Pro, Matteo Marani, por lo que seguirá siendo también vicepresidente de la Lega Pro», dijo Malago.
El presidente pasó después a destacar las cualidades específicas que aporta Zola, señalando que su reputación como caballero de este deporte es tan importante como su perspicacia táctica. «El carisma de Zola, su preparación y los esfuerzos para ayudar a los jóvenes jugadores, que han quedado claros durante estos años en la Lega Pro, representan los mejores cimientos sobre los que construir nuestro futuro», añadió Malago.
El enfoque de Ranieri en la accesibilidad
Ranieri ya ha expuesto los objetivos más amplios para esta nueva era, centrados específicamente en las barreras socioeconómicas a las que se enfrentan actualmente los jóvenes futbolistas en Italia. Durante su rueda de prensa de presentación, Ranieri ya señaló que quería analizar por qué las canteras se han vuelto tan caras para las familias, limitando las oportunidades de jugadores que en el pasado podrían haber llegado más lejos en sus carreras. Se espera que la sinergia entre la supervisión técnica de Ranieri y la coordinación del fútbol base de Zola cree una red de captación y desarrollo más eficiente en toda la península italiana, revitalizando un sistema que ha tenido dificultades en los últimos años.
"Le doy las gracias, porque aceptó con entusiasmo, disposición y responsabilidad. Con Ranieri, Mancini y Zola, queremos construir una nueva visión para el fútbol italiano", declaró Malago.
- AFP
De los banquillos ingleses a una vuelta a casa
El camino de Zola hacia este cargo ejecutivo se ha visto enriquecido por una amplia experiencia internacional en los banquillos. Tras retirarse como jugador, Zola inició una carrera como entrenador, dirigiendo a equipos como West Ham United, Watford y Birmingham City en Inglaterra, además de pasar por Cagliari y Al-Arabi. Su último cargo relevante como técnico fue durante la temporada 2018-19, cuando ejerció como asistente de Maurizio Sarri en el Chelsea.
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