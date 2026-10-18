Gasperini ha hablado del cambio de mentalidad de su plantilla tras una semana difícil en Europa. Después de una desmoralizadora derrota ante el Real Madrid tras venirse abajo en los últimos minutos, el club de la capital respondió con una actuación serena para imponerse por 2-0 al Genoa. El entrenador insistió en que la decepción por la derrota entre semana sirvió de motivación para sus jugadores, en lugar de desanimarlos, en su regreso a la competición nacional.

«Perder contra el Real Madrid de esa manera fue devastador porque habíamos hecho un gran partido. Nos complicamos la vida en seis o siete minutos con tres saques de esquina que surgieron de la nada ante un equipo que estaba pasando apuros», declaró el entrenador de la Roma a Sky Sport Italia. También explicó sus decisiones sobre la alineación: «Eso nos molestó y no teníamos ninguna duda de que reaccionaríamos. Decidí hacer muchos cambios deliberadamente porque estos chicos, muchos de los cuales habían vivido el partido de la Champions League desde el banquillo, tenían mucha energía y estaba seguro de que no fallaríamos en ese aspecto».