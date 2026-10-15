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Gian Piero Gasperini, furioso, replica a Jose Mourinho tras la victoria in extremis del Real Madrid ante la Roma contra el curso del partido en la Champions League
Gasperini responde a las afirmaciones de Mourinho
Gasperini quedó consternado después de que la Roma desperdiciara una clara ventaja ante el Madrid, pero le molestó especialmente el análisis de Mourinho tras el partido. Después de una remontada en los últimos minutos en la que el conjunto español se llevó la victoria gracias a una sucesión de jugadas a balón parado, el técnico portugués sugirió que el equipo italiano se había venido abajo física y mentalmente ante la presión. «Con el 3-1 pensaron que el partido estaba sentenciado, pero en realidad los que estaban muertos eran los jugadores de la Roma», declaró Mourinho a Amazon Prime.
El comentario no sentó bien a Gasperini, que vio a su equipo dominar durante largos tramos del encuentro antes de encajar tres goles en saques de esquina, en un final de pesadilla para la afición local. En respuesta a la afirmación de que sus jugadores estaban «muertos», Gasperini ofreció una visión muy distinta del desarrollo del partido. «No lo creo. Me parece que, si alguien no podía más, eran ellos. Podríamos haber marcado algunos goles más. Fueron superados en todas las facetas. Marcaron los goles y, por supuesto, cuentan; supieron aprovechar su físico. Por lo demás, desde luego no estuvieron a la altura», replicó el entrenador de la Roma.
- AFP
Frustración por la vulnerabilidad a balón parado
La derrota fue especialmente amarga para Gasperini por la forma en que su equipo encajó los goles. Tras controlar el ritmo durante 80 minutos, la Roma pareció quedarse bloqueada en las transiciones defensivas, lo que permitió al Real Madrid aprovechar una y otra vez su superioridad en altura. El entrenador de la Roma expresó su incredulidad ante el hecho de que su defensa, sólida durante la mayor parte de la noche, se volviera de repente tan vulnerable.
«Nos quedamos bloqueados en el tramo final, paralizados, aunque ya habían sacado córneres en la primera parte y no habíamos mostrado esta fragilidad», declaró Gasperini a Sky Sport Italia. «Marcaron con demasiada facilidad. En un partido como este, estas situaciones no deberían haberse producido. Es difícil levantarse después de una derrota así. Debemos retomar lo que hicimos en el partido hasta que encajamos los goles y reaccionar; de lo contrario, todo lo bueno que hemos hecho quedará anulado».
Abordar la preocupación por las lesiones y los lapsus de concentración
La derrota se vio agravada por los problemas físicos de dos jugadores clave, Manu Kone y Paulo Dybala, que tuvieron que abandonar el partido. Gasperini confirmó el alcance de las molestias: «Kone tiene un problema muscular, mientras que Dybala notó que se le tensaba un poco el gemelo. Lo de Kone parece algo más grave. En partidos de tanta intensidad, las lesiones leves son inevitables, pero reaccionaremos con fuerza ante este contratiempo».
Al analizar el estado mental de su equipo durante los últimos diez minutos, Gasperini apuntó a la falta de serenidad: «Quizá nos faltó personalidad y no comprendimos que era un momento crucial. Estas cosas forman parte del fútbol, aunque no sean habituales. Tenemos que encontrar la fuerza para partir de esos 80 buenos minutos y reaccionar», explicó.
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Centrándose en las vulnerabilidades físicas
El entrenador de la Roma admitió que a su equipo le costó responder cuando el Real Madrid empezó a imponer su poderío físico en el área. Reconoció que se trata de una debilidad recurrente: «Algunos equipos se limitan a mandar jugadores al ataque. Somos vulnerables en esas situaciones. Nos ocurre ante rivales con un gran poderío físico y es algo en lo que debemos mejorar».
Pese al amargo desenlace, Gasperini insistió en que la actuación demostró que la Roma puede competir con los mejores. «No fue un bajón físico, porque incluso con el 3-1 seguimos jugando y podríamos haber culminado mejor algunas jugadas. Los goles llegaron en acciones a balón parado, y eso es mérito suyo. Nos vamos decepcionados, pero fuimos mejores que el Real Madrid. Solo tenían esa arma. Pasamos de la euforia a la decepción y hay que asimilarlo rápido».
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