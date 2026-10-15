Gasperini quedó consternado después de que la Roma desperdiciara una clara ventaja ante el Madrid, pero le molestó especialmente el análisis de Mourinho tras el partido. Después de una remontada en los últimos minutos en la que el conjunto español se llevó la victoria gracias a una sucesión de jugadas a balón parado, el técnico portugués sugirió que el equipo italiano se había venido abajo física y mentalmente ante la presión. «Con el 3-1 pensaron que el partido estaba sentenciado, pero en realidad los que estaban muertos eran los jugadores de la Roma», declaró Mourinho a Amazon Prime.

El comentario no sentó bien a Gasperini, que vio a su equipo dominar durante largos tramos del encuentro antes de encajar tres goles en saques de esquina, en un final de pesadilla para la afición local. En respuesta a la afirmación de que sus jugadores estaban «muertos», Gasperini ofreció una visión muy distinta del desarrollo del partido. «No lo creo. Me parece que, si alguien no podía más, eran ellos. Podríamos haber marcado algunos goles más. Fueron superados en todas las facetas. Marcaron los goles y, por supuesto, cuentan; supieron aprovechar su físico. Por lo demás, desde luego no estuvieron a la altura», replicó el entrenador de la Roma.