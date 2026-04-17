Gian Piero Gasperini, entre lágrimas, admite que su relación con Claudio Ranieri se deterioró y luego abandona airadamente la rueda de prensa

La tensión en el campo de entrenamiento de Trigoria alcanzó su punto álgido esta semana tras los comentarios despectivos de Ranieri, asesor principal de los propietarios del club. El veterano técnico afirmó que Gasperini fue solo la cuarta opción para el puesto en la Roma el verano pasado e insistió en que el actual entrenador había aprobado personalmente todos los fichajes realizados durante una temporada difícil.

«El viernes hubo una entrevista en la que Ranieri creó cierta tensión, pero para mí fue una sorpresa increíble», declaró Gasperini ante los medios. «Nunca había habido un tono diferente entre Ranieri y yo, ni en ruedas de prensa ni en privado. No me lo esperaba; en muchos años, nunca había recibido ese tipo de comentarios. Desde entonces he evitado hablar, sobre todo para no dañar más al club, al equipo o a la afición de la Roma».