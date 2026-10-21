Giaccherini prosigue: «Lo digo como exfutbolista: cuando llegas a un punto tan bajo, en mi opinión, lo mejor para el equipo es encerrarse en el vestuario, sin el entrenador, y hablar de todo, hasta el punto de acabar a puñetazos entre dos, porque quizá uno no se lleva bien con el otro. Pero, después de eso, quizá todos den algo más. Por eso, a mi juicio, antes de echar a Spalletti, creo que el equipo también debe hacer examen de conciencia y asumir cuál es la situación. Todos deben responsabilizarse un poco más y asumir cada uno sus propias responsabilidades. Llegado ese punto, Spalletti tampoco tendría más excusas; por ahora puede alegar que la culpa no es solo suya, sino también de los jugadores».





¿Y Conte? «Si quieres ganar, fichar a Conte es un acierto. Pero la otra cara de la moneda es que tienes que respaldarlo en sus exigencias».



