Ghana vence a Panamá gracias a un gol de Yirenkyi en su debut en el Mundial

Caleb Yirenkyi marcó en el 95’ y dio el 1-0 a Ghana ante Panamá en el debut de Carlos Queiroz en el Mundial 2026. El centrocampista del Nordsjaelland, nacido en 2006, aprovechó un pase de Brandon Thomas-Asante. En el 95, empujó a la red un balón procedente de un centro raso del ‘10’, Brandon Thomas-Asante, quien había ingresado en la segunda parte. Fue el primer gol con la selección para Yirenkyi, mientras que el jugador del Manchester City, Antoine Semenyo, fue elegido mejor del partido.
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