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«Gestionar los egos»: Gareth Bale resume el trabajo de José Mourinho en el Real Madrid, ahora que «El Especial» dirige una plantilla de «Galácticos» con Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham
El reto de los Galácticos
Tras las tensiones internas, la atención se centra en si Mourinho, de regreso, podrá equilibrar una plantilla llena de talento individual.
En declaraciones a The Athletic sobre los requisitos del puesto de Mourinho, Bale destacó la importancia del liderazgo de los veteranos en un entorno de tanta presión. «En un gran club como el Madrid, en realidad no hace falta entrenar. Hay que gestionar los egos. Por eso ha tenido tanto éxito en los clubes más importantes», afirmó.
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La guerra psicológica de Mourinho
Mourinho, quien ya dirigió a Bale en su segunda etapa en el Tottenham, tiene un estilo más confrontacional que su antecesor en el Madrid, Álvaro Arbeloa. Sin embargo, el galés asegura que los métodos del técnico portugués buscan sacar lo mejor de cada jugador, más allá de la opinión pública.
Bale lo explica así: «Tiene mucha experiencia. Solo te da un empujón para sacar lo mejor de ti. Trata de entender a cada jugador y descubrir qué le motiva. A veces te empuja ante los medios; otras, solo te pone el brazo en el hombro. José conoce el Madrid, entiende su dinámica y sabe cómo hacer que todo funcione».
La evolución del «juego del ajedrez»
Bale advierte que el fútbol se vuelve demasiado rígido. Cree que la libertad que lo hizo brillar en el Tottenham y el Real Madrid se está eliminando en la formación de la próxima generación, reemplazada por sistemas tácticos estrictos que convierten el deporte en rutina más que en espectáculo.
«En los últimos cinco años el entrenador ha ganado poder y el juego se ha vuelto más táctico», afirmó Bale. «Ya no es un ida y vuelta; parece más una partida de ajedrez que un partido de baloncesto, y eso no emociona tanto. Hoy se ve menos regate y los jugadores apenas lo entrenan». Quizá sea por indicación de los entrenadores, pero aún hay jugadores capaces de hacerte levantarte del asiento, como Mbappé, Lamine Yamal y Vinicius Jr. Aunque tal vez no haya tantos porque no se les permite hacerlo».
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La vida tras el pitido final
Desde que se retiró a los 33 años, Bale se ha pasado al mundo de la inversión deportiva. Junto a Juggernaut Capital Partners, planea lanzar un fondo de 500 millones de dólares para impulsar el deporte femenino y lograr igualdad de condiciones para la próxima generación de deportistas.